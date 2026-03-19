NIGO®＋西山彻＝崭新品牌企划Buffer

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HUMAN MADE株式会社宣布WTAPS / FORTY PERCENT AGAINST RIGHTS / DESCENDANT主理人西山彻Tetsu Nishiyama担任创意总监创立全新品牌「Buffer」，旨在连接不同世代和文化，预计4月正式登场！

「源自于边缘，而非人工智能提供高速精准答案时代，品牌视觉设计由艺术总监上山悠二及众多艺术家、插画家共同缔造。创意总监西山彻全新创意愿景，将带领大家走进Buffer世界，粉红兔子Buffy将引领进入奇妙旅程，一个文化跨越世代空间，准备好开启一段改变视野探索之旅。大门将于2026年4月敞开。」

Buffer品牌名称源自于「缓冲区」概念，既象征著连结不同价值观桥梁，亦代表著在快节奏社会中寻求片刻休憩必要空间，不仅代表著连接不同世代和价值观「缓冲」，更蕴含「留白」主题，表达在当今效率和速度至上时代，留白于人们停下脚步、重拾休闲与舒适良机，人们渴望重新获得可以停下来放松「空间」。在西山彻创意指导下，品牌将积极弥合过去与现在、不同世代和价值观之间鸿沟，并汲取二十世纪八十年代至二十一世纪初东京青年文化精髓，提出连接彼此全新表达方式。

品牌标志为一只粉红兔，被定位为引领年轻一代深入文化世界「向导」，作为青少年指导者，旨在创造一个以社区为导向环境，模拟高年级学生和低年级学生放学后互动，品牌另一个重要主题：建立一个理想社群，让文化在长辈和晚辈之间代代相传，理念为珍惜时间、世代和文化之间「空间」，同时将「真正文化」传递给下一代，透过提供对时间和历史背景全新视角来培养文化，并鼓励年轻一代培养对生活方式和创造力敏锐眼光。

首个系列将推出一系列4款图案Tee和其他周边产品，众多插画家和艺术家将参与产品图案 / 平面设计，具体价格尚未公布，但会设定在年轻人能轻松负担范围内，据悉售价将参照上世纪八、九十年代标准，即使高中生亦能负担得起。

「Chasing the Buffer」

「Protecting you from the world friction.」

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