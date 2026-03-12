Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

联乘 | A-COLD-WALL* x Kickers Kick Hi

东 TOUCH
东 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
9小時前
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

fashion

有一首老歌嘅歌词系咁样嘅：

「咸鱼翻生又有Kickers」

今回A-COLD-WALL* x Kickers Kick Hi联名鞋款备受瞩目？！

1970年于法国创立，Kickers于英国学生族群中颇受欢迎，其中「Lo」款鞋更成为英国中学男生热门校鞋之选；1975年推出Kick Hi Boot，受David Bowie、Elton John青睐，去年庆祝五十周年纪念，Ian Brown（The Stone Roses）当年著住拍摄〈Fools Gold〉MV，而Jarvis Cocker（Pulp）、Noel Gallagher（Oasis）、Arctic Monkeys、Kaiser Chiefs等都系忠粉！

Palace、Skepta品牌MAINS先后与Kickers缔造联乘鞋款，今次Samuel Ross主理英国Industrial Sportswear品牌A-COLD-WALL*，以ACW*标志性工业风设计语言＋解构主义重新诠释Kickers经典Kick Hi鞋款，鞋面赋予龟裂皮革、搭配同色系麂皮拼接、粗犷外露Foam、ACW* House Blue & Kickers Red Trims饰边、金属锁形装饰、隐藏式鞋带系统、搭配橡胶鞋带头、优质羊皮内衬、黑色橡胶大底，White/Clay、Onyx两色之选，联袂缔造变革合作，向其定义Legacy地位细节作出致意！

（每对HK$1,599）

阅读更多‧‧‧‧‧‧ 

text | w

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
17小時前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
影视圈
13小時前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
1小時前
美联社
伊朗局势｜特朗普称战事很快结束 伊朗宣布将攻击中东银行及金融机构｜持续更新
即时国际
2小時前
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
20小時前
王炸姐直播时突然表示头痛不适。
00:35
隐疾夺命？︱山西网红直播卖衫猝死 临终镜头前求救「快点打120」︱有片
即时中国
12小時前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
1小時前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
2026-03-11 09:00 HKT
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
影视圈
16小時前
更多文章
HAY Outdoor Market | by Jasper Morrison Shop
HAY Outdoor Market | by Jasper Morrison Shop
2026-03-11 00:00 HKT
东 TOUCH