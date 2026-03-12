联乘 | A-COLD-WALL* x Kickers Kick Hi

fashion

有一首老歌嘅歌词系咁样嘅：

「咸鱼翻生又有Kickers」

今回A-COLD-WALL* x Kickers Kick Hi联名鞋款备受瞩目？！

1970年于法国创立，Kickers于英国学生族群中颇受欢迎，其中「Lo」款鞋更成为英国中学男生热门校鞋之选；1975年推出Kick Hi Boot，受David Bowie、Elton John青睐，去年庆祝五十周年纪念，Ian Brown（The Stone Roses）当年著住拍摄〈Fools Gold〉MV，而Jarvis Cocker（Pulp）、Noel Gallagher（Oasis）、Arctic Monkeys、Kaiser Chiefs等都系忠粉！

Palace、Skepta品牌MAINS先后与Kickers缔造联乘鞋款，今次Samuel Ross主理英国Industrial Sportswear品牌A-COLD-WALL*，以ACW*标志性工业风设计语言＋解构主义重新诠释Kickers经典Kick Hi鞋款，鞋面赋予龟裂皮革、搭配同色系麂皮拼接、粗犷外露Foam、ACW* House Blue & Kickers Red Trims饰边、金属锁形装饰、隐藏式鞋带系统、搭配橡胶鞋带头、优质羊皮内衬、黑色橡胶大底，White/Clay、Onyx两色之选，联袂缔造变革合作，向其定义Legacy地位细节作出致意！

（每对HK$1,599）

阅读更多‧‧‧‧‧‧

text | w

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk