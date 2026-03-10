Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

华御结 | 熊猫联乘 港川风味

华御结 x 海洋公园Panda Friends联袂缔造合作企划！

特别释出三款期间限定「港川风味」御结：柱侯牛腩煲风味、麻辣鸡煲风及爆炒肉碎，分别散发出柱侯酱浓郁味道、零感源自四川干锅鸡微麻辛香、以照烧汁＋黑椒汁调制自家制酱汁肉香，融合地道港式 / 川式麻辣风味于御结之中。

另外，联名系列更推出限定精品，包括「得得」御结保温袋、「加加」/「得得」毛绒散纸包匙扣，满载人气大熊猫图案，御结形状保温袋，实用功能又具抢眼可爱度，Lunch / 野餐必备物，购买任何御结一件，即可以优惠价换购。

