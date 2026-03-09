Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

medicube Bloom & Glow | 春季快闪店

东 TOUCH
东 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
2026-03-09 00:00 HKT
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

beauty

即日起至3月17日，韩国NO.1专业医美品牌medicube于铜锣湾时代广场开设「Bloom & Glow」春季期间限定店，以Bloom绽放Glowy透亮肌肤为灵感，春日粉色为主色调，缔造多个展示区，如Booster Pro X2新产品、Skincare & Age-R系列、PDRN系列，品牌更特别为香港用家预备多款期间限定高效能护肤套装，加上护肤体验区，提供由韩国医美专家主理1对1护肤咨询服务、分享使用美容仪实用秘诀、试用各种护肤品等；当中最瞩目必属9合1 AGE-R Booster Pro X2韩国正式上架前，于香港作全球率先亮相！

大家可优先体验全面升级智能美容仪新增Dual Mode及Mask Mode两大模式、升级7种LED光疗结合震动护理，针对不同肌肤问题精准管理，AI智能个人化护理系统，分析肌肤状况并推荐专属护理方案，6段强度调节，实现更细致操作控制，原有基础上实现技术与智能双重进化！

medicube Bloom & Glow

快闪店即日起至3月17日

铜锣湾时代广场地库1楼E61及E62

阅读更多‧‧‧‧‧‧ 

text | w

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
7小時前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
4小時前
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
8小時前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
2026-03-09 14:51 HKT
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
23小時前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
5小時前
假日本士多啤梨货涌入街市！港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
假日本士多啤梨货涌入街市？港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
饮食
23小時前
01:17
东张西望｜兽父「作故仔」声称性侵14岁子 发儿童下体照邀女网友3P 涉发布儿童色情物品被捕
突发
6小時前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
6小時前
更多文章
华御结 | 熊猫联乘 港川风味
华御结 | 熊猫联乘 港川风味
17小時前
东 TOUCH
Aesop | 七房日常诗
Aesop | 七房日常诗
2026-03-05 00:00 HKT
东 TOUCH