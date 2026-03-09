medicube Bloom & Glow | 春季快闪店
即日起至3月17日，韩国NO.1专业医美品牌medicube于铜锣湾时代广场开设「Bloom & Glow」春季期间限定店，以Bloom绽放Glowy透亮肌肤为灵感，春日粉色为主色调，缔造多个展示区，如Booster Pro X2新产品、Skincare & Age-R系列、PDRN系列，品牌更特别为香港用家预备多款期间限定高效能护肤套装，加上护肤体验区，提供由韩国医美专家主理1对1护肤咨询服务、分享使用美容仪实用秘诀、试用各种护肤品等；当中最瞩目必属9合1 AGE-R Booster Pro X2韩国正式上架前，于香港作全球率先亮相！
大家可优先体验全面升级智能美容仪新增Dual Mode及Mask Mode两大模式、升级7种LED光疗结合震动护理，针对不同肌肤问题精准管理，AI智能个人化护理系统，分析肌肤状况并推荐专属护理方案，6段强度调节，实现更细致操作控制，原有基础上实现技术与智能双重进化！
medicube Bloom & Glow
快闪店即日起至3月17日
铜锣湾时代广场地库1楼E61及E62
