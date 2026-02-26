OSIM | uDream.AI 5感
难得享受Me time吉光片羽，当然要尽情完全多角度层次沉浸式体验！
OSIM崭新uDream.AI，汇聚泰国、日本等世界级按摩大师如Khun Pie、佐藤毅，将传统按摩技艺与尖端现代养生科技如智能监测与追踪科技融合，更首度联袂Devialet及Tea WG等合作伙伴提供世界级声学工程与专利SAM®扬声器主动配对技术、独家养身茶品Sweet Dreams™甜梦茗茶，加上加拿大Sensortech专利光调制技术、荷兰香氛世家传承dsm-firmenich设计两款可转换心情香氛，将感官科学融汇于产品设计中，达至触觉、视觉、听觉、嗅觉与味觉5感和谐交融，缔造5感沉浸式按摩体验，全方位有效身心纾压！
