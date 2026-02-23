Blue Bottle Coffee | 东京原宿新店
阅讀更多
內容
culture
蓝瓶咖啡崭新咖啡店将于3月19日历史与文化交融神宫前地区开幕！
根据地址，应该系HYSTERIC MINI原宿本店位置，邻近MY Foot Products、THE TEISYOKU SHOP、The Great Burger、Jennifer Seven Old School Burger Shop；秉承「连结城市记忆与未来」概念，原宿咖啡店空间设计首次由TEKI DESIGN西永竜也氏操刀，以「恰如其分」理念为基础，缔造简约而精致空间设计。标志性建筑外观设计柔和地映衬著熙熙攘攘人群和城市氛围，并将设计延伸至咖啡店内部，将咖啡店与城市气息融为一体。
室内空间运用多种物料，包括从墙面到天花板积层版筑素材以及浅蓝色反光物料，展现城市不断变化和文化交融景象，品尝咖啡师精心冲泡咖啡，同时亦能感受到原宿独特魅力。
原宿咖啡店将率先采用日本蓝瓶咖啡首创萃取工艺单一产地冷萃咖啡，全国其他分店将陆续推出，新店将提供多种咖啡豆选择，满足不同心情 / 喜好，包括自咖啡店创立以来就备受欢迎之定番Hayes Valley Espresso咖啡豆，以及采用京都府产茶叶制作抹茶拿铁和柠檬水等非咖啡饮品。
为庆祝原宿咖啡店开业，可以先睹为快全新Menu，亦将于新店提供预售商品。
Blue Bottle Coffee
原宿店东京都渋谷区神宫前6-15-17 クレストコート神宫前1阶
8:00〜20:00
text | d
🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk
💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk
💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk
最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
2026-02-26 13:25 HKT
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
2026-02-26 15:46 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT