会员奖赏│《星岛头条》APP送「The ONE x KYUBI x Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装」

2026年马年将至，《星岛头条》APP继续联乘各大商场送出多款设计新颖独特的新春好礼，最新送出「The ONE x KYUBI x Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装」20套。

香港原创潮流品牌KYUBI与日本经典潮流角色Gloomy The Naughty Grizzly限定联乘登陆The ONE于即日起至2月27日，呈献「The ONE x KYUBI x Gloomy Dreamy World」，绝对是Gen-Z及忠粉必去的朝圣地！

商场更推出「The ONE x KYUBI x Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装」，3位主题角色躺平打庄，再以粉红、紫、橙得热闹吉祥色彩，配合金钱、葫芦、鸡等简约而可爱的插画，完全是潮流界新年气氛制造小物，祝各位来年横财就手！

《星岛头条》APP将送出「The ONE x KYUBI x Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装」20套。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖。大家立即抢先下载登记啦！

更多资讯请关注The One FacebookInstagram账号

Info

【The ONE x KYUBI x Gloomy Dreamy World】及KYUBI x Gloomy Pop-Up Store

日期：即日起至2月27日

地点：尖沙咀The ONE UG2中庭

【The ONE x KYUBI x Gloomy Dreamy World】

时间：上午10时至晚上10时

【KYUBI x Gloomy Pop-Up Store】

时间：上午11时至晚上9时

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至2026年2月6日晚上23时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

答案最有创意送：「The ONE x KYUBI x Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装」20套

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年2月6日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出20位答案最有创意的参加者获得「The ONE x KYUBI x Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装」一套。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将于7个工作天内以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。

