联乘 | LEGO x CROCS 积木拖
以为只系概念作或Prototype，点知真系出！
LEGO x CROCS Brick Clog成人尺寸将于2月16日登场！
超大码Clogs设计灵感源自真正乐高积木，鞋面上具有凸起乐高标志，并配有可旋转后踭带以提供支撑。
当中每对鞋将附一个LEGO Minifigure及4对迷你版Brick Clogs（2x1 plate & 1x2 plate），每对售价US$149.99
日前TOMM¥ €A$H又搅事，于巴黎时装周先行著住睇Show，「Paris as usual」，亦拍咗条开箱片。
两大单位合作展开多年联乘企划将陆续释出新作，包括LEGO主题Jibbitz™ charms！
text | n
2026-02-04 00:00 HKT