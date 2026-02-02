家居 | Molteni&C 大师设计旗舰店

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

6小時前
当然，毋庸置疑，好多经典设计绝对属永恒隽永传世之作，不过好多人都只一窝蜂跟风，将USM、Pierre Jeanneret、Charlotte Perriand、野口勇Akari灯、Jean Prouvé、Vitsœ、Wassily chair、Eames等硬塞于部屋中，俨如倒模示范单位，根本一式一样全无个性可言，毕竟世界上有更多其他可能性！

好似早前于铜锣湾开始营运意大利顶级家具品牌Molteni&C最新6,000平方尺两层旗舰店之中，就汇聚殿堂级建筑师、城市 / 空间 / 室内 / 家具设计大师代表作，如Jean Nouvel、Foster + Partners、Herzog & de Meuro、Christophe Delcourt、Vincent Van Duysen等，当中由Aldo Rossi设计一张具有抽屉和可拉出式桌面木质书桌CARTEGGIO，如百叶窗设计满载触感温度（总觉得一打 / 拉开可以当作砧板切面包之用），于写字枱上整理和重新安排日常事务之余，更唤起某年代Nostalgia儿时回忆，放置家居电话及厚厚电话簿！

Molteni&C

铜锣湾开平道1号CUBUS地下及1楼

2868 1134

text | w

