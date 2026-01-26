会员奖赏│《星岛头条》APP送「The ONE·皇室堡x KYUBI x Gloom」利是封套装40

2026年马年将至，《星岛头条》APP继续联乘各大商场送出多款设计新颖独特的新春利是封套装，最新送出The ONE「KYUBI x Gloomy『熊』福齐天」利是封套装及皇室堡「KYUBI x Gloomy『熊』抱幸福利是封套装」40套。

香港原创潮流品牌KYUBI与日本经典潮流角色Gloomy The Naughty Grizzly限定联乘登陆The ONE及皇室堡，分别呈献「The ONE x KYUBI x Gloomy Dreamy World」及「皇室堡x KYUBI x Gloomy甜蜜研究所」，绝对是Gen-Z及忠粉必去的朝圣地！

商场更推出两款「KYUBI x Gloomy」利是封套装，其中「KYUBI x Gloomy 『熊』福齐天利是封套装」，用上红及紫色系，以Monogram暗花配上KYUBI x Gloomy角色，型格得来又有新年气氛。另一款「KYUBI x Gloomy『熊』抱幸福利是封套装」，设计精致满载新春喜气，Gloomy用力抱紧心形朱古力礼盒，反叛中流露甜蜜温柔，超有反差魅力。

《星岛头条》APP将送出皇室堡及The ONE「KYUBI x Gloomy」利是封套装40套（随机送出，一套8个）。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖。大家立即抢先下载登记啦！

Info

【The ONE x KYUBI x Gloomy Dreamy World】及KYUBI x Gloomy Pop-Up Store

日期：即日起至2月27日

地点：尖沙咀The ONE UG2中庭

【The ONE x KYUBI x Gloomy Dreamy World】

时间：上午10时至晚上10时

【KYUBI x Gloomy Pop-Up Store】

时间：上午11时至晚上9时

更多资讯请关注hkwindsorhouse Facebook或Instagram账号和The One Facebook或Instagram账号

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至2026年2月1日晚上23时59分开放参加。

步骤3)关注hkwindsorhouse Facebook或Instagram账号和The One Facebook或Instagram账号。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

答案最有创意送：皇室堡及The ONE「KYUBI x Gloomy」利是封套装40套（随机送出，一套8个）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年2月1日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出40位答案最有创意的参加者获得皇室堡及The ONE「KYUBI x Gloomy」利是封套装一套。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品壹份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将于7个工作天内以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。