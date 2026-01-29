联乘 | Jeff Koons x Stella McCartney WET DOG联名
艺术家Jeff Koons x Stella McCartney再度联袂缔造胶囊系列将于1月26日登场！
模特儿Amelia Gray示范印上SLIPPERY WHEN WET、DOGGY STYLE令人意会字样 / 狗狗图案标志性背心、Hoodie、有机棉Tee、采用RWS认证羊毛制成厚实针织衫、锁匙扣、Tote bag等，融合艺术与时尚，展现流行文化与工艺之间独特协同效应。
