联乘 | Parra x OTW by VANS OLD SKOOL 36 PP色

4小時前
今次靓㖞。

曾为九十年代VANS滑板队员、阿姆斯特丹艺术家Parra与VANS再度合作，于VANS高端系列「OTW by VANS」释出VANS OLD SKOOL 36 PP，以OLD SKOOL（又名36，VANS于1977年推出第二款滑板鞋）为原型，经过重新设计，采用波浪形麂皮拼接、不对称细节和大胆鲜明对比撞击配色方案，加上赋予Parra独有字体、色彩、图案订制鞋舌标签、鞋垫以及鞋盒，象征品牌作为探索设计和创造全新体验平台演变，展现独特魅力视觉效果，融合艺术与滑板文化，升华为可穿戴艺术品！

Parra x OTW by VANS OLD SKOOL 36 PP联名鞋款将于1月21日登场！

Fade to color.

