Philippe Weisbecker | 「Architectures」建 筑 展

法国艺术家Philippe Weisbecker崭新个展「Architectures」将于1月15日至3月1日巴黎librairie Yvon Lambert举行，于书店举办每回展览中Philippe都会绘制一张巴黎地标海报，继Cirque d’Hiver冬季马戏团Place des Vosges孚日广场、Carreau du Temple圣殿广场后，今次选择绘画Notre-Dame de Paris巴黎圣母院，海报于书店和网店限量发售。

「建筑」Architectures系列作品中，Philippe延续他数十年来对形式、结构和物体探索，他以严谨结构而闻名，呈现一系列结合绘画和建筑研究作品，充分展现独特图形语言。今个展灵感源于他长期以来所描绘的物体：「外观不过是内部的表达；它们难以穿透，却能激起人们的好奇心。」

长期以来，艺术家致力于忠实地再现那些启发他的建筑。然而，他的目光逐渐转移：「我很快意识到，真正吸引我的是建筑的骨架、它们的结构，以及构成它们的力向量。」这种从描述到本质的转变，正是他标志性特征之一。在「建筑」系列作品中，每一件作品都将复杂的结构浓缩成简洁、精炼、近乎原始形式，同时又保留强烈雕塑感。

随著创作深入，几个方向逐渐显现：一幅巴黎圣母院大幅素描、一系列大幅习作，以及将小型「实体」建筑与近期创作一系列黑色素描作品相融合。在这份创作的灵感迸发中，展览雏形逐渐清晰：新作与早期作品交相辉映，构成一幅清晰建筑景观。「建筑」不仅仅是一系列素描作品：更是对建筑结构、对形式记忆以及对实用之美的反思——是对去除一切多余之物后所剩之物的颂扬。

Philippe Weisbecker

1942年出生于Dakar，在巴黎学习室内设计，1968年移居纽约，最初在建筑事务所工作。30岁时，他转行从事插画，并迅速获得成功：《New York Times》、《Time Magazine》和《The New Yorker》都很快就采用他独特风格。

九十年代末，他逐渐放弃委托创作，全心投入个人作品创作。作品曾在国际上展出，如美国、日本等地广为发表，引起共鸣，2006年他回到法国，如今往返于巴黎和诺曼第之间，致力于创作蕴含生命力 / 沉静力量、日益精炼、富有创意且意义深远作品。

Philippe幽默描述他的作品是如何在日复一日、月复一月、年复一年中不断演变：始终渴望尝试一切，展示一切，这是一种持续不断的创作动力，每个想法都会引出下一个想法。时间非但没有限制他的创作，反而为他开辟新的道路，并激发他不断自我更新的创作热情。

