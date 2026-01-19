Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

联乘 | The Stone Roses x Manchester United x adidas

57分鐘前
culture

英国曼彻斯特传奇乐队The Stone Roses x adidas再度合作系列登场！

当中包括联乘Tee及两对与曼联三联名鞋款：

The Stone Roses x Manchester United x adidas Tobacco「White Gum」

The Stone Roses x Manchester United x adidas ZX600

米白色麂皮＋生胶鞋底赋予八十年代复古风格，鞋垫、鞋舌分别赋予石玫瑰于1989年推出石破天惊同名经典专辑封面图案（John Squire设计、受Jackson Pollock影响）、扬名柠檬标志、〈I Wanna Be Adored〉、〈Where Angels Play〉歌名细节，鞋垫上更印有曼联队徽，向Madchester曼彻斯特音乐、Indie dance以及曼联足球文化、球迷热情作出致意，令人回溯当年渔夫帽＋阔脚裤初生之犊桀骜不驯岁月！

怀念MANI。

text | n

