会员奖赏｜《星岛头条》APP送亚洲素食展门票换领券150份 逾6000款素食产品抢先睇

第12届「亚洲素食展」及首届「亚洲活力生活博览」将于1月23至25日假湾仔会展举行。今年以「素‧养生活」及「活出精彩‧活出健康」为主题，作为全港最大型的素食及绿色生活展览，大家更可抢先了解全场超过6,000款素食产品，涵盖即食料理、素点心、低卡健康零食、植物性饮品、煮食酱料、素补健品，以及环保家居及个人护理用品，一站式探索多元绿色生活方式。

今年「特色餐饮区」汇集多间人气品牌及本地食材料理，为素食爱好者及追求健康饮食的市民带来丰富选择。其中包括镛记酒家的香酥莲藕夹、LOCOFARMS的够姜本地姜汁年糕、辣味氮气冷泡咖啡，刘森记面家的豆宝素菜饺菠菜面，以及妈子厨房创作的创作素姜醋等。

值得留意的是近年引起全港热潮的匹克球Pickleball更会成为展览的重点活动之一，会场将设置匹克球场地，安排公众即场体验，让不同年龄层的市民在轻松、安全的环境下感受新兴运动的乐趣，将运动自然融入生活。参观者于场内即日消费满港币 300 元更即可换领「Pick & Match 呈献：匹克球活力推广日」入场证乙张，参与15分钟匹克球体验。

展期内亦将举行「香港睡眠大赛」，以趣味方式唤起市民对优质睡眠与身心健康的关注，鼓励大家重新认识「好好休息」的重要性。

《星岛头条》APP将送出第12届「亚洲素食展」及首届「亚洲活力生活博览门票换领券」150份。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖。大家立即抢先下载登记啦！

第12届「亚洲素食展」及首届「亚洲活力生活博览」

日期及时间：1月23日至24日（星期五至六） 10am-8pm

2026年1月25日（星期日） 10am-7pm

地点：湾仔会展 Hall 1ABC

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至1月19日下午14时00分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

- 答案最有创意150位参加者送：第12届「亚洲素食展」及首届「亚洲活力生活博览门票换领券」乙份（每份2张）

