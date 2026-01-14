联乘 | Netflix x CONVERSE ALL STAR AGED HI 黑红
阅讀更多
內容
fashion
《怪奇物语》最终回又或早前收购事件，令Netflix成为沸沸扬扬话题，而Netflix x CONVERSE ALL STAR AGED HI联名鞋款将于1月23日日本登场！
以ALL STAR AGED为原型，鞋身采用黑红配色设计，融合黑色麂皮、帆布和光滑皮革异素材组合，并以标志性红色点缀。鞋侧饰有刺绣Netflix品牌，鞋舌内侧则缝上印有Netflix标志性笑脸图示标签，展现Netflix多元内容世界观。随鞋附上红色备用鞋带和特制原厂鞋盒，每对售价22,000yen。
text | d
🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk
💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk
💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk
最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
2026-01-12 16:28 HKT