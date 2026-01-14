Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

联乘 | Netflix x CONVERSE ALL STAR AGED HI 黑红

4小時前
《怪奇物语》最终回又或早前收购事件，令Netflix成为沸沸扬扬话题，而Netflix x CONVERSE ALL STAR AGED HI联名鞋款将于1月23日日本登场！

以ALL STAR AGED为原型，鞋身采用黑红配色设计，融合黑色麂皮、帆布和光滑皮革异素材组合，并以标志性红色点缀。鞋侧饰有刺绣Netflix品牌，鞋舌内侧则缝上印有Netflix标志性笑脸图示标签，展现Netflix多元内容世界观。随鞋附上红色备用鞋带和特制原厂鞋盒，每对售价22,000yen。

text | d

