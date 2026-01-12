Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

联乘 | POTR x G-SHOCK DW-5600 碧蓝

「G-SHOCK为日本领先腕表制造商之一CASIO于1983年创立腕表品牌，秉持著『即使跌落也不会损坏』理念，为腕表领域引入全新坚韧概念。

今回POTR x G-SHOCK联名表款以DW-5600标准款DW-5600UE-1JF为基础，传承初代DW-5000经典基因。表身各处均以POTR标志性色彩碧蓝色为点缀。开启背光后，POTR标志会显现，表背则锕刻有POTR笑脸图案，表带印有POTR和『YOSHIDA & Co.』标志，使其成为别注版款式。」

POTR x G-SHOCK DW-5600联名腕表将于本周六登场，仅于日本PORTER STORE门市（部分门市除外）及YOSHIDA & Co.官方线上商店独家贩售（售价¥25,300）

