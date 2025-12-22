Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

会员奖赏｜《星岛头条》APP送SWEET MONSTER旅行毛巾及随行搅拌杯

1小時前
今个圣诞大家多添一点「韩」意！上水中心购物商场（SSC）与新都城中心一期（MCPOne）由即日起至2026 年1 月4 日联乘韩国人气IP Sweet Monster 呈献「『型』玩Sweet Monster 圣诞游乐园」！

今次活动精心策划多个特色打卡场景及互动游戏，包括刺激好玩的「拍、拍、拍！闪亮圣诞树大挑战」，与潮萌主角Bluemon 近距离互动，以及超Chill DJ 音乐派对，全方位展现Sweet Monster 搅鬼趣怪的独特魅力。

MCPOne 以「跳楼机」为主题打卡点，大家可以与Sweet Monster 朋友一起体验极限游乐设施，定格错觉设计，模拟身处高空急速下坠的瞬间，感受极速俯冲的刺激快感。另外，更有Monster Beat DJ 音乐派对，大家踏上缤纷闪烁的dancingfloor，脚踩地板，灯光会随著节奏即时亮起，创造出炫目光影效果，MCPOne 更为有多组趣味「鱼眼镜」及街头涂鸦风格打卡墙，让大家轻松拍出最具个性的圣诞开心Moment！

至于SSC 则以「Sweet Monster 云霄飞车」为主题，由Bluemon 与朋友带领各位畅玩有 的圣诞云霄飞车打卡，绝对是情侣与家庭合照首选热点！另外更有「3米高巨型爆谷DJ Station」，装置内设有互动按钮，墙身灯效会随著按动而变化，犹如爆谷的香甜气息在空中绽放！除此之外，还可到「Bluemon 毛毛镜子」前拍出独一无二、鬼马玩味的照片，为冬日留下温馨一刻！

《星岛头条》APP 将送出「SWEET MONSTER 旅行毛巾套装及随行搅拌杯」40 份。大家只要立即下载《星岛头条》APP 兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖。大家立即抢先下载登记啦！

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP 会员。

*成为会员后，可于APP 内「我的」一栏内先复制会员ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至12 月28日晚上23 时59 分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

SWEET MONSTER 旅行毛巾套装及随行搅拌杯（40 份）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至12月28日晚上23时59分，逾时无效。

-《星岛头条》市场部将选出40 位答案最有创意的参加者，分别获得SWEET MONSTER 旅行毛巾套装及随行搅拌杯（乙份）

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品壹份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。

会员奖赏│《星岛头条APP》X《ArtCan》送香港音乐剧节3套本地优秀音乐剧 （共30张）
香港首个大型音乐剧盛事「香港音乐剧节 2026」将于 2026 年 1 月 11 日至 2 月 8 日在香港西九文化区隆重举行。首届音乐剧节带来逾20个精彩节目、超过60场演出及活动、由近100位优秀
2025-12-17 15:20 HKT
