会员奖赏│《星岛头条APP》X《ArtCan》送香港音乐剧节3套本地优秀音乐剧 （共30张）

香港首个大型音乐剧盛事「香港音乐剧节 2026」将于 2026 年 1 月 11 日至 2 月 8 日在香港西九文化区隆重举行。首届音乐剧节带来逾20个精彩节目、超过60场演出及活动、由近100位优秀国际及本地艺术家，为超过20,000名音乐剧爱好者带来汇集百老汇剧目、本地杰出制作、亚洲巡回音乐剧、音乐剧演唱会、音乐剧比赛及大师班系列等，展现音乐剧艺术的多元魅力。

传奇音乐剧巨星 Lea Salonga 将与音乐总监 Gerard Salonga及香港管弦乐团携手以百老汇经典音乐剧曲目为音乐剧节揭开序幕。此外，大家更要支持3套本地杰出音乐剧制作，其中载誉重演的《为你钟情》音乐剧以张国荣脍炙人口的经典歌曲演绎动人故事，由原班人马黄剑文、叶巧琳、郑俊弘、欧阳丰彦等再度携手，加入资深舞台剧演员谭伟权特邀演出，延续感动。此外，改编自经典百老汇音乐剧的《爱登士家庭》，更会以创新双语形式（设广东话及英语场次），由参演过纽约百老汇音乐剧的演员香胤宅及本地人气歌手J.Arie雷深如及吴倩怡（Sinnie@Lolly Talk）领衔主演，为这部经典作品注入新活力。

至于法国知名合家欢音乐剧《见习魔女花咩啦》音乐剧，则由香港音乐剧艺术学院制作及翻译，以粤语版与观众见面。该音乐剧已于法国巡演近 1,800 场，并曾参与亚维侬艺术节，巡演至北非、摩洛哥及突尼西亚，以大型木偶结合舞台魔幻技术，适合一家大小共同欣赏。

Info

香港音乐剧节2026

日期：2026年1月11日至2月8日

活动详情：www.mqstudio.com.hk/MusicalCon/

