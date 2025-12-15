会员奖赏 |《星岛头条》APP 圣诞大激赏 送总值逾$12万日本九州双人9晚游轮套票（共5套）

圣诞假期想享受不一样的游轮之旅？就要留意皇家加勒比「海洋光谱号」香港母港新主题航线，包括周末2晚短途航线、5晚至9晚亚洲航线，涵盖圣诞庆典、音乐主题、冲绳及越南岘港之旅，为你打造难忘海上假期。

其中9晚「圣诞启航」主题航线，让大家沉浸于一站式海上圣诞乐园，远离闹市喧嚣。全船洋溢浓厚节日氛围，设有巨型圣诞树、红白拐杖糖等主题装饰；可与圣诞老人selfie、参与Jamie’s Italian姜饼人曲奇手作活动，更有多款限定美食，如「咖语茶道」特调热朱古力，以及Jamie’s Italian、Chops Grille节日限定菜单。

至于两晚「Turn Up The Weekend」音乐主题航线，覆盖周五至周日，让大家可于海上轻松度过周末。期间更有多元音乐体验，可在「Music Hall」随蓝调摇摆，或加入午夜派对，更可免费观赏百老汇级国际歌舞表演《Showgirl》。

至于「5晚冲绳・石垣岛航线」则让大家轻松尽享琉球文化与海岛风情，一站式探索冲绳世界遗产与石垣岛自然景观，深度体验琉球文化，同时可以品尝石垣牛、时令海鲜、阿古猪料理及海葡萄等地道美食。

同时亦设有「5晚越南岘港航线」，落地签证由船公司直接安排，方便省时。

同时一站式体验巴拿山壮丽景观与会安古镇人文风情，更有包含巴拿山缆车、会安簸箕船、占婆博物馆及会安古镇等多元探索的精选旅程。

