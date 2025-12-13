《星岛头条》APP 与你欢度圣诞 送香港马湾公园挪亚方舟亲子套票 43 份

今个圣诞，齐来跳上香港马湾公园挪亚方舟，挑战一连串智「萤」任务！

由 2025 年 12 月 20 日至 2026 年 1 月 1 日期间 (逢星期六、日及公众假期)，挪亚方舟将举行「萤幻智激圣诞之旅」，让大人小朋友齐齐挑战 5 大智萤任务 。召集全城勇士，化身「智萤神射手」，大玩激 Fun 镭射枪，勇闯光影迷宫，解构宇宙奥秘，考你眼界、身手与智慧。激玩科幻闪烁的「无人机足球智激斗」，进行大对垒，射入炫彩境界，训练手眼协调。玩尽爆 Fun「萤光旋转画艺工房」，启迪物理知识与艺术细胞，创出专属大作。 亲制耀眼精品「光之物语萌趣夜光笔」及甜点「Bling Bling 圣诞棒棒糖」，缔造更多美妙时光。

「智萤迷宫神射手」

「无人机足球智激斗」

「萤光旋转画艺工房」

「Bling Bling 圣诞棒棒糖 D.I.Y.」

「光之物语萌趣夜光笔」

凡成功完成以上任何一项智「萤」任务，可获印章一枚；储齐 3 枚不同体验之印章，即可获赏别注版小礼品以作奖励 (数量有限，送完即止) 。

此外，大家可细味挪亚方舟度假酒店呈献的丰富节庆佳肴「圣诞星夜盛荟自助晚餐」及「Chill 飨海景烧烤盛荟」，以美味佳肴迎接冬日佳节。更可入住酒店，享用全新推出的「圣诞欢乐温馨度假套票」，畅玩香港马湾公园挪亚方舟的各式奇趣景点及精彩体验，再尽情探索小岛的诗意美景，展开满载悠闲与温馨的假日之旅。你更可穿梭挪亚方舟及马湾 1868 的多个打卡景点，留下冬日足印，并搜罗各处奇趣印章，汇合成别具珍藏意义的明信片，为这趟旅程增添更多难忘回忆。

《星岛头条》APP将送出「香港马湾公园挪亚方舟圣诞亲子套票」43份，每份包含一成人及一儿童入场门票，以及游戏代币10个（适用于「萤幻智激圣诞之旅」活动日子）。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖。大家立即抢先下载登记啦！

香港马湾公园挪亚方舟「萤幻智激圣诞之旅」

活动日期：2025年12月20日至2026年1月1日期间（逢星期六、日及公众假期）

时间：上午10时至下午6时

地点：香港新界马湾珀欣路33号

网站 ：https://www.noahsark.com.hk/tra/2025christmasevent.jsp

活动步骤：

步骤 1) 注册成为《星岛头条》APP 会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤 2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至 12 月 17 日下午 1 时开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

*《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：- 答案最有创意的 43 位参加者，将分别获得「香港马湾公园挪亚方舟圣诞亲子套票」乙份，每份包含一成人及一儿童入场门票，以及游戏代币 10 个（适用于「萤幻智激圣诞之旅」活动日子）。

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至 12 月 17 日下午 1 时，逾时无效。

-《星岛头条》市场部将选出答案最有创意的 43 名参加者，分别获得「香港马湾公园挪亚方舟圣诞亲子套票」乙份，每份包含一成人及一儿童入场门票，以及游戏代币 10 个。- 所有礼物随机派发，款式不设挑选或更换。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。