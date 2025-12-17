BVLGARI | Pour Homme 大吉岭茶香

beauty

无力感再度来袭，俨如多年后再深层次PTSD，实在需要抒解舒缓，斗室内、身体发肤飘逸渗透香气当然有助于达至和谐之境，BVLGARI调香师Jacques Cavalier于大吉岭茶淡香水 / 淡香精中实现嗅觉力量完美平衡，传递清新、舒适、微妙、强烈、能量、和平多种治愈性感觉，将「亲密感」和「疏离感」有机结合，展现现代、平衡气息。

大吉岭茶香调自然清新，令人沉浸于自身和世界平衡和谐之间，追求和谐过程中，给予纯净、宁静和自由力量。大吉岭茶淡香水中天然成分令人沉浸于舒缓轻松愉悦感中，木质香调和谐，麝香香调纯净，提升柔和感，愈创木深度与佛手柑闪亮表面，赋予一抹温暖温度感。

今回全新升级香水瓶特别配上锌合金瓶盖，彰显香氛优雅调性，同系列另有大吉岭茶香男士沐浴露，同样蕴含大吉岭茶香调，愈创木精华和麝香，让肌肤沉浸于隽永和谐舒适体验。

阅读更多‧‧‧‧‧‧

text | w

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk