@cosme | HONG KONG 首间海外巨大旗舰店

每回到东京都Must check原宿駅前 @cosme TOKYO，而呢间日本超人气美妆店首间海外旗舰店 @cosme HONG KONG 今日正式开始营运！

一站式庞然大物旗舰店楼高3层，占地超过14,000平方呎，每楼层都细致划分设有不同美妆区域、互动装置，如一入门口最大亮点「@cosme 港日美妆大赏区」、KANEBO期间限定店、mini COSME迷你美妆专区、Lululun期间限定店、@cosme 畅销排行榜、专属香氛测试机及香氛区、肌肤检测区、面膜墙、扭蛋 / 夹公仔机等，而且够集中，经典彩妆、护肤热卖品、限量新品应有尽有，可以巨细靡遗行足成日，轻易成为全港规模最大美妆殿堂 / 东亚地区最大美妆品专门店之一，当中汇聚超过450个品牌与超过8,000款精选产品，其中更包括超过30个日韩人气美妆品牌首次进军香港，可以于巨大空间轻松自由行逛、尽情体验、探索、拣啱属于自己嘅美妆品！

首次进入香港市场 日本品牌：

UNMIX / muice / tilnus / sorule / PHOEBE BEAUTY UP / EKATO / MOTON /ROAliu

首次进入香港市场 韩国品牌：

Beauty of Joseon / LAKA / Dr. For Hair / Anua / d'Alba / Genabelle / Whipped / Purito Seoul / OOTD / 107 / Milktouch / Ultru / Laundryou / PODL / Makeprem / The Lab by Blandoux / Heveblue / Dinto / Nuse / Narka / Two Slash Four / Mude / Heart Percent / Milktouch / Entrophy Beauty / Son & Park / Javin De Seoul / Risky / Tiny Wonder / VERAMORE

@cosme HONG KONG旗舰店

尖沙咀亚士厘道7号

