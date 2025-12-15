Nothing Phone (3a) Lite | 轻轻

GADGETS

那段路毕竟叫人太沉重，唯有轻装上阵才能绵延下去。

轻轻的，今回Nothing以Lite之名，发布Phone (3a) Lite，重新诠释Nothing扬名透明简约设计！当然，Lite可以代表亲民价格，就能感受其鲜明风格、功能与流畅体验。

白 / 黑两色之选，其中采用Glyph灯光设计，作为Nothing独特Glyph介面进化版本，灵感源自经典通知灯设计，Glyph灯光支援多项受欢迎功能，如「Flip to Glyph翻转静音」可在翻转手机时接收静音通知、「Essential通知」可为关键联络人设定提示，以及相机倒数方便拍摄合照，亦可自订来电与联络人灯光序列。

使用Android 15驱动，搭载Nothing OS 3.5，带来完整Nothing体验，简洁、具表现力且智能使用者介面以实用自订功能为核心，提供流畅无缝操作体验。Essential Key与Essential Space提供AI驱动工具，用以捕捉与整理笔记、创意及媒体内容，而Essential Search则能于无网路连线时即时存取已保存资料。

采用MediaTek Dimensity 7300 Pro处理器，由台积电4奈米制程打造。其八核心CPU最高时脉可达2.5GHz，针对高负载与游戏稳定性进行优化，并搭配先进液冷系统，有效提升散热与效能稳定度。

配备8GB实体记忆体，并支援最高8GB虚拟记忆体，合计最多可达16GB RAM，带来流畅多工处理体验，透过microSD卡可扩充至最高2TB储存空间。双5G、WiFi 6与Bluetooth 5.3技术确保稳定连线与低延迟音讯体验。

配备三镜头系统，以同级顶尖5,000万像素主摄镜头为核心，捕捉真实均衡且明亮照片。搭载旗舰Nothing Phone (3)同级TrueLens Engine 4.0影像处理，结合相机配置与先进AI编辑工具。6.77吋柔性AMOLED萤幕，感受大而明亮、色彩细腻视觉体验，其峰值HDR亮度高达3000nits，户外亮度达1300nits，使内容色彩鲜明、层次分明，黑色更深邃。

具有IP54防尘防水能力，适应日常各种挑战。内部铝合金电池框架则强化机身结构，提供耐用性。配备5000mAh大容量电池，结合高效能MediaTek晶片组与Nothing OS 3.5节能优化，让手机在㇐般混合使用情况下可轻松续航近2天。支援33W快速充电，约20分钟即可充至50%，同时具备5W反向有线充电功能，为配件提供便捷电力。

