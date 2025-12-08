ETM Remedies | 享受当下片刻

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Billy Corgan早前与The Lyric Opera Orchestra & Chorus合作，将The Smashing Pumpkins 1995年经典专辑《Mellon Collie and the Infinite Sadness》崭新诠释，融合管弦乐与歌剧元素，三十年过去，棱角磨平了不少？！但当中愤怨怒气，始终挣脱良久仍未必好好抚平，毕竟像〈Bullet with Butterfly Wings〉歌词：「Despite all my rage, I am still just a......」

一业所感，学习放下，松缓，释怀。正如芳香治疗师Belinda Lam于2022年香港创办ETM Remedies，品牌名称缩写＝Enjoy This Moment享受此刻之意，主张以大自然疗愈力量启迪平和与正面生活态度，制作100%全天然大豆蜡、精油配方、室内喷雾及香薰，配以烛具、室内喷雾及天然汽车香薰扩香器，旨在提振情绪、平衡身心，并营造安全宁谧空间。

代表作ONE.TWO.THREE礼盒，可以于薰衣草、玫瑰、天竺葵、葡萄柚、甜橙、雪松与香茅七款香气中挑选当中三款，自家组成「三重奏」或交由Belinda以专业品味搭配，每支蜡烛皆以相应精致干花及干果点缀，抒发放松身心独特香氛。至于THE GLOW融烛灯（THE GLOW Candle Warmer）提供儿童及宠物友善香氛体验，凭借个人化零火焰融烛设计，让芳香治疗不受任何空间限制。设有四段调光与三个时间制设定，可以轻易掌控环境光暗与香气浓淡，绝对属节日送礼之选。

落叶 | 狂疯传扫落叶创作 by はまー
culture日本奈良高中美术老师はまー @hamacream 大约十年前问自己：「有冇一啲免费活动可以激发学生产生对艺术嘅兴趣？」其后谂到：秋日飘落绚丽落叶。于是，佢拎起扫把，开始创作。多年来，每年
2025-12-04 00:00 HKT
