苏格兰威士忌 | The Glenrothes x 半岛酒店 28双对

对，对，好事总成双双，就像可以一次过俨如Double feature形式欣赏导演Richard Linklater今年两出新戏《Nouvelle Vague》、《Blue Moon》般满载确幸感，而1879年创立苏格兰斯佩塞河域酒厂The Glenrothes与1928年开业的The Peninsula半岛酒店今回初联乘，缔造限定版28年雪莉单桶苏格兰威士忌就绝对赋予一种恰好匹配感！

以象征吉祥好意头「28」为标记，于1995年蒸馏单桶编号12024，由The Glenrothes首席酿酒师Laura Rampling亲自挑选，经历28年于精选雪莉桶中静静熟成，酒体融合温暖印度香料、香甜焦糖、丰润核果与淡淡橡木气息，飘逸东西合璧风味：柑橘片、浸渍蜜桃、蜜饯橙皮、太妃糖、甜橡木、淡淡薰香等，口感带有焦糖、甜杏仁、柔和香料、成熟核果甜美气息，余韵则散发温和甜味及坚果香气！（酒精浓度为44.3%）

联名威士忌全球只限量推出196瓶，每瓶配以专属尊贵包装，更首度于盒身印上中文字「半岛」，呈现两大品牌隽永优雅气派，彰显共同对传承、工艺及追求极致坚持。

