会员奖赏｜《星岛头条》APP送香港冬日美食节赠券，一票游四展兼睇Dear Jane，Stephy表演

圣诞节仲未谂去边度？《星岛头条》APP已为你准备最佳节目，免费送出「第23届香港冬日美食节」赠券，大家可以凭票同场参观「第23届香港冬季购物节」、「第25届香港家居潮流博览2025」及「数码生活及车品博览2025」，一票畅游四个展览，让大家可以一站式扫尽美容药妆、潮流服饰、人气品牌；狂食日韩台、东南亚、国际环球美食；打造理想安乐窝，家私家电激抵优惠，以及玩尽最新潮电子产品与汽车精品。

展览将于12月25日至28日（*香港冬日美食节至12月29日）假香港会议展览中心举行，多款精选展品以震撼价发售，包括HK$1、HK$10、HK$100特价品，以及一折或半价优惠，限量供应。大家除了可以一站式食买玩，更可以欣赏多位人气歌手演出，包括人气乐队Dear Jane、邓丽欣Stephy、农夫Fama、罗启豪、谭辉智、男子组合P1X3L及新晋女子组合Honey Punch，与市民共度欢乐圣诞。

《星岛头条》APP现送出「第23届香港冬日美食节」赠券575份。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即可获得入场赠券4张（名额575个），送完即止。大家抢先下载登记啦！

第23届香港冬日美食节

日期：12月25-29日

地点：香港会议展览中心3号馆

第23届香港冬季购物节、第25届香港家居潮流博览、数码生活及车品博览2025

日期：12月25-28日

地点：香港会议展览中心1号馆

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至12月9日下午15时00分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

- 前575名参加者送：第23届香港冬日美食节赠券(每份4张）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至12月9日下午15时00分，逾时无效。

- 前575位参加者分别获得第23届香港冬日美食节赠券（每份4张）。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。