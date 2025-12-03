Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

会员奖赏｜《星岛头条》APP送香港冬日美食节赠券，一票游四展兼睇Dear Jane，Stephy表演

会员专区
会员专区
奖赏优惠．限定活动．无限惊喜
7小時前
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

圣诞节仲未谂去边度？《星岛头条》APP已为你准备最佳节目，免费送出「第23届香港冬日美食节」赠券，大家可以凭票同场参观「第23届香港冬季购物节」、「第25届香港家居潮流博览2025」及「数码生活及车品博览2025」，一票畅游四个展览，让大家可以一站式扫尽美容药妆、潮流服饰、人气品牌；狂食日韩台、东南亚、国际环球美食；打造理想安乐窝，家私家电激抵优惠，以及玩尽最新潮电子产品与汽车精品。

展览将于12月25日至28日（*香港冬日美食节至12月29日）假香港会议展览中心举行，多款精选展品以震撼价发售，包括HK$1、HK$10、HK$100特价品，以及一折或半价优惠，限量供应。大家除了可以一站式食买玩，更可以欣赏多位人气歌手演出，包括人气乐队Dear Jane、邓丽欣Stephy、农夫Fama、罗启豪、谭辉智、男子组合P1X3L及新晋女子组合Honey Punch，与市民共度欢乐圣诞。

《星岛头条》APP现送出「第23届香港冬日美食节」赠券575份。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即可获得入场赠券4张（名额575个），送完即止。大家抢先下载登记啦！

第23届香港冬日美食节

日期：12月25-29日

地点：香港会议展览中心3号馆

第23届香港冬季购物节、第25届香港家居潮流博览、数码生活及车品博览2025

日期：12月25-28日

地点：香港会议展览中心1号馆

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至12月9日下午15时00分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

- 前575名参加者送：第23届香港冬日美食节赠券(每份4张）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至12月9日下午15时00分，逾时无效。

-  前575位参加者分别获得第23届香港冬日美食节赠券（每份4张）。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

-  得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

-  所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。

最Hit
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
5小時前
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
时事热话
1小時前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
21小時前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
4小時前
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
6小時前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 13:56 HKT
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 16:39 HKT
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
2025-12-02 15:30 HKT
有骗徒冒认宏福苑灾民单亲妈妈范小姐募捐，她出帖澄清绝无发起筹款。
宏福苑五级火│受灾单亲妈妈范小姐遭冒名募捐 强调不收取捐款 吁市民提防
突发
3小時前
90年港姐季军梁小冰容貌突变极不自然惹热议 疑为冻龄「做手脚」 网民：完全认不出来
90年港姐季军梁小冰容貌突变极不自然惹热议 疑为冻龄「做手脚」 网民：完全认不出来
影视圈
2025-12-01 18:00 HKT
更多文章
会员奖赏｜《星岛头条》APP送山下菓子$100 三眼仔甜品现金券（共140份）
「哗，个爪呀！」三眼仔最近全面店占领山下菓子，打造《萌游甜品宇宙》限定店，三眼仔更化身甜品指挥官，带领绿色能量突袭地球，带你穿越【抹茶】×【开心果】×【薄荷】星球，展开一场甜品宇宙冒险！各位三眼仔粉丝
2025-11-21 12:16 HKT
会员专区