Beckham | 碧咸爵士！

碧咸正式成为Sir David Beckham！

英国国王查理斯三世于温莎城堡向佢授予爵位封为爵士，以表彰佢对体育和慈善事业嘅贡献～～

碧咸于温莎城堡举行授勋仪式上接受荣誉，佢嘅父母和妻子Victoria出席仪式，Victoria更亲自为佢设计所穿西装。。。

Sir David Beckham：

「今天对我来说是多么特别的一天，我出生在伦敦东区，却荣幸地从国王陛下手中接过爵位。我感到无比荣幸和感激。能够代表我的国家出战，我深感荣幸，也一直为此感到无比自豪．．．我热爱我们的王室，以及它对英国乃至全世界人民的意义。我从未想过这一切会发生在我身上．．．从Ridgeway Rovers到曼联，从Preston North End到皇家马德里，从LA Galaxy到AC米兰，从Paris Saint Germain到英格兰国家队，我效力过的所有球队，最棒的教练、队友和忠实的球迷，是他们帮助我走到今天．．．我由衷地感谢他们所有人．．．为国效力及成为队长是七岁时的梦想。足球给了我一切，也让我从小就能环游世界。旅行让我大开眼界，看到了世界各地儿童面临的种种问题。我很幸运能与UNICEF、Royal Foundation和King’s Foundation等杰出组织合作，他们让我明白支持儿童、帮助他们发挥潜能、激励下一代是多么重要。我也为能与为我们所有人作出巨大牺牲的Armed forces并肩工作而感到自豪．．．

我一直以来最大的愿望就是让我的家人感到骄傲。我的父母和祖父母一直陪伴在我身边，他们教会了我勤奋和尊重的价值观。我美丽的妻子，在过去的28年里一直陪伴著我，她是我最大的支持者，也是我艰难时刻的依靠．．．没有她，就没有我今天的生活。我亲爱的孩子们，我为他们感到无比骄傲，我知道今天对他们来说也是一个充满骄傲和鼓舞的日子，他们是我们生命中最美好的事物，也是我每天的灵感来源。我太爱你们了．．．

最后，妈妈、爸爸、Victoria，还有我的孩子们，你们能相信吗．．．我太爱你们了，谢谢你们❤️ @theroyalfamily」

Victoria：

「永生难忘的一天????

David，我为你感到无比骄傲。感谢这一刻，也感谢我那支为实现这个愿景而努力​​的出色团队。

David，自从28年前我遇见你，你就一直以代表你的国家为荣。无论场上场下，没有人比你更爱英格兰，也没有人比你更尊重我们的王室。所以，今天看到你受到国王的嘉奖，我将永远铭记于心。

你取得如此多成就，但你依然是我近30年前认识的那个善良、谦逊、勤奋的人，同时也是一位了不起的丈夫和父亲。

我从未像今天这样为你感到骄傲。Sir David Beckham，我们都非常爱你 xxx」

