炮台山房菜│一晚一席中菜新境界、现代手法承传经典粤菜

有时聚餐，不再只是热闹的酒楼或米芝预约困难店，而是一场真正属于自己的餐桌故事。位于炮台山的无界小厨 Unbound Kitchen，正是把这种渴望变成现实的地方——全层包场，一晚只做一席，由主厨 Adrian 亲自掌勺，以中菜为根，融入西式精细思维，演绎出一桌「无界限」的私房菜。

Adrian 出身背景优越，父亲和哥哥都是律师，自小在国际学校长大，英语流利，本来前途一片光明，留学英国攻读经济。然而年少轻狂，他缀学回港，日子一度浮浮沉沉，怀疑人生，甚至不想见人。在人生低谷时，他扪心自问：「有什么兴趣可以重拾自信？」答案竟是如此简单而真实——「就是下厨！」原来他自小爱钻进厨房，看爷爷嫲嫲施展厨艺。

于是他毅然入读厨艺学校，正正经经学艺，再到中菜馆打磨技艺，之后替朋友的私房菜馆掌厨，就这样沉淀了八年光景。几年前，他更得到机会进入「法餐界少林寺」——三星米芝莲法国餐厅 L'Atelier de Joël Robuchon 磨练半年，专门负责餐厅驰名的香滑薯蓉，领略到法式精细技巧，终生受用。

「我们希望把中式功夫菜的底蕴，以法式料理的视角重新打磨，让熟悉的味道在餐桌上呈现出更细腻、更有惊喜的层次。」主厨 Adrian 这样说。开设无界小厨，正是他将手工粤菜结合法式精细技巧，合力炮制创新料理的成果。一层一席的私密设定，让他可以真正「对住每一枱人去煮」——按客人当日的心情、口味偏好和用餐节奏，微调菜序与火候。这份贴身照顾，正是香港人最怀念的那种老派温暖，却以现代手法重新呈现。

中菜为本，西式灵魂

Unbound Kitchen最新推出的尝味餐单（每位 $1,680 +10%），以三道小菜展开序幕。麻辣酱 - 西瓜 - 香菜，以麻辣提升西瓜的甜美多汁，也丰富了层次，刺激开胃。虎虾配韩式紫菜春卷及虾膏酱，海水鲜美加上咸香，还有弹牙虾胶，发挥大厨融合的技巧。北海道带子配富士苹果、柠檬皮脆挞，甜脆带子与清新苹果、柠檬皮相衬，酸香开胃。

精致小品有伯爵茶溏心蛋 · 三文鱼籽 · 乳酪 · 卡塔菲丝，拌匀后茶香、咸鲜、乳香与脆感层层交叠。令我更深印象是接下来的汤品，鸡清汤 · 羊肚菌，有法式鸡汤的醇厚浓郁，也有粤式汤品的清甜鲜香和花胶的骨賿原，一啖解千愁。

主菜先上有牛油煮阿拉斯加长脚蟹-蛋白梳乎厘-蟹皇酱，啖啖蟹肉配上轻盈如云的梳乎厘，口感和味道也梦幻得很，甜鲜配上蛋香，再加上蟹皇酱，像是鲜味的云海。

然后有脆皮乳猪卷-糯米，就是粤菜的经典。Unbound Kitchen做得精致，不单是卖相，口味也细致。乳猪皮脆薄，「咔」一声便咬开，膏脂细腻，连著恰到的猪肉。糯米软糯不粘牙，香口而不浓重，实在出色。

接下来有仙鹤神针-法式薯蓉-鲣鱼鸡汁，简直惊艳。仙鹤神针极考功夫和耐性，Adrian却做出精髓，皮薄馅满，外脆内滑。卖相精美讨喜，更配上拿手的法式薯蓉，再以鲣鱼鸡汁丰富层次，真是精彩！

有没有在大鱼大肉之后，还想来一份伊面才觉得满足？尝味菜单最后一道主菜便是鲍鱼-海参-伊面，海味的咸香变得细腻，每条伊面也滋味，很感动！

甜品为豉油焦糖-豆腐花-酥皮，Adrian将曾经风靡香港的酥皮豆腐花重新呈现，咸甜交织，勾起不少回忆。



Unbound Kitchen

接受8至14人订座，可透过 IG @unbound.gastronomy 私 讯查询及预订。