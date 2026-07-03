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咖啡迷注意！杜拜人气咖啡店品牌进驻中环、学王子打卡

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放弃减腩，不愿停步！
8小時前
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杜拜近年掀起一波又一波美食热潮，先有天价朱古力、奢华下午茶风靡全球，现在轮到精品咖啡成为焦点。源自杜拜的获奖名店 Roasters Specialty Coffee House，终于在2026年6月底进驻香港中环历山大厦开设亚洲首间旗舰店。这间在杜拜拥有超过14间分店、多次打破纪录的咖啡殿堂，将把中东的「雅聚空间」（Social Scene）文化带到香港。

品牌由 Konstantin Harbuz 与 Elza Shirokova 创办，自2021年在杜拜起家，已迅速成为当地咖啡文化的标杆——他们甚至以 Panama Geisha 创下 Guinness World Record 最贵一杯咖啡（约 HK$5,300）。如今进军香港，选址中环核心黄金地段，绝非偶然！它不只是另一间咖啡店，而是融合杜拜奢华基因与香港快节奏生活的 hybrid 体验。

沉浸式空间：现场烘焙 + 「Roasters’ Gold」美学

走进历山大厦地舖，你会立刻感受到品牌招牌的「Roasters’ Gold」美学：温润灯光、定制质感材质，搭配宽敞而私隐度高的布局，共设56个座位。店中央的现场烘焙室是最吸睛之处，客人可近距离观看咖啡豆从生豆到杯中的转变过程。此外，店内还有专属 VIP 贵宾室，适合需要私隐的商务或私人聚会。

珍稀咖啡菜单：从日常到极致

Roasters 的咖啡选择犹如一份世界产区地图，从24个国家精心搜罗90分以上顶级豆款。Manual 手冲系列（HK$120起）绝对是亮点，其中包括巴拿马卡门庄园瑰夏（HK$200）——这支曾夺下Best of Panama水洗组冠军、杯测高达96.5分，并以每公斤逾一万美元天价打破世界拍卖纪录的超稀有瑰夏，以及传奇的翡翠庄园 Hacienda La Esmeralda（HK$400）——咖啡界公认的瑰夏之王，多届拍卖王者，风味层次丰富到令人难忘，这些都是全球咖啡迷梦寐以求、数量极为有限的珍稀单品。

日常和特色选择同样出色，经典意式泡沫咖啡（HK$45-50起）、以鲜榨橙汁配精准萃取浓缩的 Espresso Sunrise（HK$75）、 Cold Brew（HK$100），而我特别喜欢手工开心果泡沫 Pistachio Latte（HK$75）。开心果泡沫棉密细滑，令人想起杜拜朱古力，有份奢华幸福！

全日餐饮：不止咖啡，更有精致美食

Roasters 打破传统咖啡店框架，提供真正全日餐饮。早餐有手工烘焙芝士牛角包（HK$40）、蘑菇芝士奄列（HK$140）、碎牛油果多士（HK$180）；午餐/晚餐则有鳕场蟹肉布里欧（HK$260）、黑鱼子酱长通粉（HK$320）等精致主菜。没有天花龙凤的创意，或者故事卖弄矜贵，但吃得出选料的用心。甜品必试杜拜人气圣塞巴斯蒂安芝士蛋糕（HK$95），配上一杯咖啡，完美收尾。

Roasters Specialty Coffee House

地址：中环遮打道18号历山大厦地下

营业时间：平日 7am–7pm，周末 9am–9pm

查询：+852 5717 1888 / IG @roasterscoffee_hk / www.roasterscoffee.hk

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