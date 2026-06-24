榴梿季来临！马来西亚树上熟果王36小时内直送香港+娘惹菜超满足！

一向听到榴梿二字便会双眼发光，加上我又是马来西亚新抱，每年这个季节对我来说简直是最大期待。上星期有幸率先试味The Mira Hong Kong 的「榴梿华飨 娘惹盛宴」，

这场全港最大规模的榴梿品鉴活动，把大马最顶级的果王和南洋风情直接带进香港，绝对是今夏最令人心动的美食盛事。

The Mira Hong Kong 与马来西亚旅游促进局合作，把超过一吨来自彭亨、柔佛及吉兰丹等核心产区的树上熟榴梿，在采收后36小时内空运直送酒店。顶层无柱式宴会厅化身南洋宫廷，每晚三小时任食至少八款当季顶级果王，新鲜度与香气都维持在最佳状态。

今年新增的「盲盒」拼盘特别有仪式感，每位都能获赠一份由榴梿专家策划的珍稀组合，除了稳阵的D197猫山王和D200黑刺，另外三款会从 D214 松鼠王、D198 金凤（马来西亚「榴梿女王」）、D160 竹脚等稀有品种中，盲选当晚最佳状态。金凤清甜、黑刺浓郁、猫山王从不令人失望，而竹脚给我最深印象，浓厚有劲之余，亦富香、甜、甘的层次。

另外，多款品种轮番登场，即开即食。甜美细腻的 D13 金包、香浓顺滑的 Susu 牛奶、带微苦余韵的 D24 苏丹、富有酒香的白肉珍珠，每款也充满个性。当晚简直停不了口，品尝到出双下巴。但，谁想那么多，只怕错过今年又要多等一年。

除了果王主场，星级厨师团队还精心准备正宗峇峇娘惹自助晚宴。菜式包括蕉叶烤制的 Otak Otak（乌打鱼饼）、酸辣醒胃的亚参酸辣鱼和亚参叻沙、慢火焖煮的Ayam Pongteh（豆酱焖鸡），以及香气浓郁的经典肉骨茶。

这碗亚参叻沙十分出色，酸香清爽，在夏天用以开胃简直一流！

甜品部分同样出色：现场榴梿朱古力喷泉让朱古力与果香完美交融，还有榴梿麻糬、细腻榴梿软雪糕、色彩缤纷的传统娘惹糕点，以及自助娘惹刨冰。配上无限供应的山竹、大树菠萝、红毛丹和尖不甩等热带鲜果。

本只想主攻榴梿，但一系列娘惹菜和甜品实在吸引，真想祈求上天给我多一个胃。宴会厅以优雅的峇峇娘惹主题布置，多处打卡位美轮美奂。开幕夜（7月13日）更有马来西亚实力派歌手王郑浚仁献唱，首三场由人气脱口秀艺人 Monkey D 担任司仪，加上传统舞蹈表演，气氛热闹欢乐。每晚还有独家榴梿拍卖环节，拍到心水可以即开共享或带回家。离场时更获赠精致大马礼品包，把南洋热情带返屋企。

榴梿华飨 娘惹盛宴

日期：2026年7月13日至15日（星期一至三）、7月21日至26日（星期二至日）

时间：晚上 6:30 至 9:30

价钱：成人每位 $928 | 小童（3至11岁）每位 $688

优惠：7月3日或之前网上预订享85折；Mi+会员即享8折；美丽华旅游推出多条大马深度行程，预订指定团可享榴梿盛宴7折优惠

地点：The Mira Hong Kong 18楼顶层无柱式宴会厅

酒店官网：https://www.themirahotel.com

这股榴梿热潮还延伸至酒店其他餐厅：Yamm 自助餐厅7至8月周末推出「榴梿忘返周末下午茶」，有榴梿寿司、榴梿薄饼、榴梿海鲜咖喱菠萝炒饭等创意菜式，甜品用多款珍贵榴梿制作，成人只需 $348。Mue Mue 泰菜餐厅7月则推出「马来西亚榴梿三味糯米饭」，以黑刺、猫山王和苏丹果肉配椰香糯米，风味十足。