退化性膝关节炎在日常诊疗中极为常见，几乎是我们每日都会接触到的临床问题。就其本质而言，这是一种以关节结构逐步衰退的慢性疾患，其主要影响中老年群体，且在长者丧失自主行动能力的众多成因中占有相当显著的比重。

病变机制

软骨组织在长年累月的耗损下日渐削薄，而骨赘(即骨刺)为常见的继发性增生反应，这些异常增生的骨性结构会对关节正常的运动力学形成阻碍。另一方面，退化历程中剥离的骨质及软骨碎片亦可能散落于关节囊腔之中，成为限制关节顺畅运作的额外因素。

风险因子

与此病相关联的易感因素主要涵盖以下数个方面：先天遗传、长期超重所施加的慢性机械压力、过往的关节创伤经历，以及因职业或生活习惯所致的重复性过度负荷等。

症状

退化性膝关节炎的临床症状发展通常渐进，病程可绵延数年之久。在初始阶段，多数患者尚未产生主观不适感。随病程步入中早期，典型症状方始显现，诸如较长距离行走后膝部隐痛及关节活动起始时的僵滞感。及至中后期，疼痛与僵硬趋于频密且常态化，晨间起床及久坐后尤为突出；此阶段软骨磨蚀已颇为显著，关节活动弧度缩减，外观上可见结构之偏移畸变，运动过程中常伴有摩擦声响。至晚期，股骨与胫骨之间的间隙急遽收窄，软骨层几乎耗竭殆尽，患者在步行乃至任何牵涉膝部的活动中皆承受剧烈疼痛。

周女士是一位六十多岁的替假保安员。就诊时主诉双侧膝关节疼痛，伴有轻微的膝内翻（Genu Varum, 俗称O型腿）。她目前正等候政府骨科专科门诊的评估，以确定自己是否需要接受膝关节置换手术。然而促使她前来求诊的直接原因，是近年来膝部疼痛日益加剧，屈膝动作变得没有以往那么便利，且关节活动时频繁发出声响令她深感困扰。经临床检查，周女士的膝内翻程度实际上并不算非常严重；参照其所提供之X光影像，判断为轻至中度退化性膝关节炎。据此拟定之治疗方针以疼痛缓解及延缓退化进展为核心目标。

治疗策略

退化性膝关节炎的处理模式大体分为保守治疗与外科手术两条路径。而从整体临床策略来看，核心宗旨始终在于控制疼痛、减缓病变恶化，尽最大可能推迟甚至规避人工关节置换术的施行。

采行非手术方案时，在患者状况许可的前提下，首阶段通常运用消炎镇痛药物配合其他临床治疗例如针灸等介入手段，优先处理炎症反应及疼痛问题，从而为后续的运动疗法与体重管控营造适切的基础条件。在整套康复方案中，治疗性运动与体重管理居于核心地位。实务操作上，我们会将八段锦及太极步等传统功法系统性地整合进治疗性运动架构之内，其训练焦点集中于股四头肌及臀部肌群的功能强化，借以增进膝关节在动态下的稳定程度、缓和软骨磨损引发的痛感、优化身体于运动过程中的轴线控制，同时减缓退化性病变的进展速度。除此之外，亦鼓励患者规律进行有氧运动——例如渐次提升八段锦与太极步的训练强度及持续时间，并可辅以游泳或太空漫步机等低关节冲击的有氧训练形式。

周女士在接受约六次针灸疗程(尤其著重于股四头肌及臀部肌群的针对性强化)并配合为期约八周的临床运动治疗如八段锦及太极步持续锻炼之后，膝关节疼痛状况获得明显改善，日常生活功能亦逐步回归至可接受的水平。在其后的定期追踪评估中，周女士持续维持八段锦及太极步的规律练习，整体症状控制及功能恢复情况均呈正向发展，预后表现令人乐观。



