治疗臀腿痺痛｜袁康就博士

很多腰腿痛是坐骨神经痛。坐骨神经痛是腰椎骨质退变，坐骨神经根受压而诱发的症状。患者的疼痛起点在腰骶部，以放射痺感或灼热感，由腰传至大、小腿以至脚底。腰椎骨质退变有不同形态，常见的是腰椎间盘突出压到神经根。另一种近似的，是梨状肌综合症，是当神经穿过臀部，遭梨状肌压迫而产生的痺感。

C先生68岁，一个半月前左侧臀部痺痛严重。

「一个半月前怎样弄伤的？」

「可能是跑步引致。」

「甚么动作会痛？」

「我坐一会就痛出来了，起身行下就症状舒缓。晨早起床那一刻痺痛明显，落地走走减轻。」

「哪个位置最痛？」

「臀部坐骨位最痛，最初只是臀部痛。先看西医，做过物理治疗、拉筋等，效果不理想；又做跌打、拍打、推拿、啪骨、拉脊等等，做完之后，发觉不仅仅是臀部痛，痺痛还往下传至小腿、脚踭。」

「哦，严重了。」

「对呀，睡眠不能侧卧，我还做了针灸，效果不理想。什么治疗方式都试过了！听闻浮针对付肌肉，我这个痛症与梨状肌有关，所以来试一试。」

「谢谢你的信任，浮针不会令你失望。」

是痺还是痛？

「你现在坐着也感觉痺痛吗？」

「痛呀？」

「那感觉是痺多，还是痛多？」

「痺多。」

「有放射式下传小腿？」

「有呀。」

上床触摸，结果是臀大肌、臀中肌、梨状肌、股二头肌、腓骨长肌，都是患肌。C先生是梨状肌综合症。我用浮针逐一松开他绷紧的肌肉，然后请他落地走走。

「你现在感觉如何？」

「好似放松很多了。」

「你坐一会看看？」

C先生依吩咐坐下来休息，15分钟后，我转过来问他：「你现在坐着有痺痛吗？」

「还好，不痛不痺。」

「如果你原先坐着痺感有10分，现在有几分？」

「0到1分吧。」

「那就好了，浮针松开你绷紧的梨状肌及有关肌肉，下面穿过的坐骨神经不再被压迫，痺感就得到缓解。我建议你明天再来巩固。」

「我明天要入院做前列腺手术。」

「那你看手术后疼痛有否复发，如果有，你就来。」（完）