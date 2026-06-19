芒果甜到滴蜜？芒果皮及「蜜」都是致敏源？｜倪咏梅中医师

看芒果甜不甜，只要看到芒果的果蒂有点蜜流出，甚至出现一两点黑斑，都是果实熟透的象征。

湿疹的人不能吃芒果相信很多人都知道了，不过芒果这滴「蜜」及芒果皮，单是接触也会引发皮肤敏感或是湿疹发作！

最近有位太太因为双手湿疹发作来诊，她因为湿疹已经多年戒吃芒果，不过近日为小朋友生日会准备食物，大量制造芒果布甸之后双手湿疹大发作，又红又痒，甚至蔓延到手臂，十分刺痒。

从中医角度来说，芒果是湿热的食物，食用会导致皮肤痕痒加剧，甚至出水。而从植物学的角度来说，芒果本身就是一种易致敏的植物，因为它属于漆树科，漆树科的汁液都是高致敏的。漆树的树脂人体直接接触会引起皮肤起泡及过敏性皮炎。香港的山野也有漆树， 从小行山家人已教导不要接触它，否则痒到入心。

熟透的芒果滴出来的「蜜」芒果的果皮，其实含有一种一种名为「漆酚（Urushiol）」的物质。它存在于果梗、果蒂及果皮中，一接触到人类的皮肤或黏膜，就极易触发免疫系统的警报，引发红肿、发痒等过敏反应。而芒果肉的漆酚是很少的。

一般人对许多人以为自己对芒果的果肉过敏，但真正让他们发痒发痛的，往往是在削皮过程中不小心沾染到手上的漆酚。

因此有皮肤过敏、湿疹等皮肤疾病的人，应尽量少徒手接触流「蜜」的芒果，应先清洗后再去皮，或是先戴手套再处理。芒果皮也尽量少接触嘴巴等黏膜，否则很易导致唇炎。