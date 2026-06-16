暑热伤人影响睡眠？夏季常见疾患的中医解释

近日香港暑气逼人，不少求诊者都有一个共同困扰：明明暑气让人困倦，入夜却辗转难眠。即使开了冷气，依旧心烦意乱、难以入睡。此外，流鼻血、「生蛇」的人也明显多了。这些看似不相关的问题，在中医看来，都与暑热脱不了关系。

为何暑热令人失眠？

夏季对应「火」，火邪的特性是向上，也会扰动心神。暑热入体，就像体内烧着一把火，让人烦躁不安，难以入眠。加上天气热，汗出多，既耗气又伤阴。阴虚则虚火内生，手脚心发热，身热盗汗，眠差梦多，自然睡不好。若暑中夹湿（如闷热潮湿天气），还会头身困重、胸闷恶心，进一步干扰睡眠。

即使开了冷气仍会失眠？ 原因可能更微妙。冷气温度过低或直吹身体，会令毛孔突然关闭，体内暑热更散不出去；同时寒邪束缚体表阳气，阳气无法顺利转入体内，形成「外寒内热」——外面怕冷，里面烦热，这种矛盾状态最易令人辗转反侧。此外，冷气抽走空气中的水分，造成「燥邪」，肺燥则心火更旺。一时间口鼻干燥，内湿却又阻碍气机使津液无法输于口鼻，就有很多人半夜口干舌燥影响睡眠了。

所以，冷气应该设在适当温度，不宜太低，避免风口直吹。房内放湿毛巾或使用加湿器，则可以减少半夜口干舌燥的情况。

暑天还会诱发哪些病？

除了失眠，以下疾病在夏季明显增加：

中暑：轻则头晕恶心（伤暑），重则高烧昏迷（中暑），核心是暑热耗气伤阴，或夹湿闭阻中焦。 心脑血管病：出汗多、血液变黏，加上冷气房内外温差大，血管骤然收缩扩张，容易诱发心肌梗塞、脑中风。 肠胃病：暑湿困脾，常见急性肠胃炎、细菌性痢疾，表现为腹泻呕吐、食欲差。 皮肤病：湿热郁于肌肤，湿疹、汗疱疹、痱子、毛囊炎纷纷出现。 泌尿感染：湿热下注膀胱，女性及久坐族易得尿道炎、膀胱炎。 呼吸道疾病：冷气温差诱发过敏性鼻炎、哮喘，贪凉饮冷则易患暑湿感冒。流行性呼吸道感染也十分常见。 热抽筋：大量出汗流失电解质，肌肉痉挛，中医称为津液不足、筋脉失养。尤其老年人，「抽筋」经常因些发生。

两大「反常」病症：流鼻血与带状疱疹

最近求诊者中，流鼻血和「生蛇」明显增多，它们与暑热的关系常被忽略。

流鼻血（鼻衄）：暑为火邪，特性「炎上」。当体内暑热过盛，火热之气直冲头面，鼻黏膜血管受迫破裂出血。这类鼻血量多色鲜，伴口干、心烦、小便黄。与干燥性鼻血不同，暑热鼻血多在曝晒或闷热环境后突发。紧急处理可冷敷鼻根，平日多食新鲜莲藕、百合，或用竹蔗白茅根煮水清热。

带状疱疹（缠腰火丹）：暑天湿热火毒炽盛，若加上饮食油腻、熬夜、劳累，体内湿热积聚，毒邪便从皮肤爆发，沿神经形成带状疱疹。夏季发作往往更急、疼痛更剧烈、水疱易化脓。必须尽快就医，治疗适切可以避免后遗症。中医治疗「生蛇」急性发作效果良好，内服中药配合外敷药膏可以加速痊愈并减少出现后遗神经痛的机会。

预防方法：

补水得法：少量多次喝温水，适量补充电解质。避免一次过灌饮冰水，不但不能解渴，还会损伤脾胃。 避开温差：进出冷气房先关机或添薄外套，或在阴凉地方先缓冲，让身体适应。 饮食疗法：可吃冬瓜、薏仁、西瓜、苦瓜等清暑祛湿之品；少吃油腻、辛辣、生冷。 起居有节：避免熬夜，烈日下暴晒，以免伤阴；衣物宽松透气，保持皮肤干爽。

暑热虽猛，只要顺应天时，调起居、慎饮食、善用冷气，便能安然度过炎夏。若失眠或上述症状持续困扰，不妨向注册中医师查询，针对个人体质用药。