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内丹气功的基本练习｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介绍内丹气功修炼及神奇兼速效的浮针医学
7小時前
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生活 专栏
內容

内丹气功有有为功和无为功两类。有为功有所为而为，炼者只要跟随做法，一般没问题。无为功无所为而为，却因无所依循，故不容易。建议初炼气功朋友每次练习都先做有为功，继之以无为功。

有为功功法有多种，炼者可以选取一些炼阳气的功法，目的是让体内阳气壮旺，阳气量多可有质变，进而炼出无形的真炁。壮旺阳气的功法，最基本是带有闭息提肛的练习，例如「行气玉佩铭」和「排浊法」。

闭息提肛炼阳气

「行气玉佩铭」做法是：吸气胀肚，闭息提肛，心数 1、2、3，放松呼气再做，共10次。「排浊法」是：呼气凹肚，闭息提肛，心数 1、2、3，吸气胀肚再做，共10次。两者的分别，是把闭息提肛放在吸气尽或呼气尽的位置。如果你习惯于早上练习，那就选用「行气玉佩铭」，晚上则用「排浊法」。

带有闭息提肛的有为功法，目的是让身体制造「橐籥效应」。「橐籥」出自于《老子‧第五章》：「天地之间，其犹橐籥乎？虚而不屈，动而愈出。」橐籥即是风箱，是一个封闭虚间，制造能量的工具。地球天覆地载，是一个橐籥形构，当中蕴藏生生不息的无限能量，造化万物。人体通过闭息提肛形构橐籥，制造阳气。

恍恍惚惚有真炁

阳气量足就有机会炼出真炁，而真炁的提炼全赖无为功。

无为功目的是「入定」。入定是一种恍恍惚惚、窈窈冥冥的状态。当下无意识，无指令，内景若有若无。炼者没有呼吸的感觉，也不能着意呼吸；没有情绪的起伏，也不能起动情绪。老子说「惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物；窈兮冥兮，其中有精」，就是这种恍恍惚惚的状态下，炼者会有东西萌生，那就是「真炁」。「行气玉佩铭」同样指出「定则固，固则萌」，所萌生的就是「真炁」。

很多初学者在初始阶段因未能做好入定而放弃，非常可惜。所以内丹修炼必须有明师指导。明师可以给你一些适合你的建议，让你远离不必要的偏歪，省却不少冤枉路。（完）

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