腕管综合症和妈妈手｜袁康就博士

浮针医学提出了一个非常突破性的思维，那就是：肌肉会生病。说它突破，是因为过去医学没有重视肌肉致病这个因素。肌肉是人体最大器官，任何时候都离不开肌肉活动，肌肉生病是很自然的事。

攰是肌肉生病的开始

劳损是肌肉最普遍的致病原因。当肌肉重复又重复地使用，肌肉会缺血缺氧，而我们就会感觉「攰」。它在告诉我们：肌肉疲劳了，如果再不停止，那就会因缺血而出现疼痛。例如跑步一段路之后就有攰的感觉。又例如扭毛巾，重复又重复地扭了一大堆毛巾之后，攰了。警号响起而工作依然，肌肉就出现疼痛、无力。

我们要聆听身体发出的信号。如果攰了，我们最好暂停重复又重复的工作，让肌肉得到血液灌注，避过痛症的出现。对于那些剧烈运动，事前最好热身多一点。

沙姐姐患手腕、手指痛半年。

「我两只手都有腕管综合症，找过很多医生，做过不同的治疗，仍然很痛。」

「痛在哪里？」

「左手拇指摆动时，手腕就明显痛。」沙姐姐用左手示范「第一」动作。她是左撇子。

「这个动作痛在手腕吗？」

「大拇指、鸡髀肉到手腕都痛。不停用手机导致吧。」

「你也明白用手机致肌肉劳损了……但你怎么知道这是腕管综合症？」

「之前见过很多医生，也做过检查，包括香港及深圳，他们都这样说。」

她患的应该是桡骨茎突狭窄性腱鞘炎，俗称妈妈手。

腕管综合症和妈妈手

「你手指有痺吗？」

「痺呀，两只手都有手指痺。」

「哪只指痺？」

「大概是2、3、4手指。」

「那你应该有两个症：双侧腕管综合症和左侧妈妈手。」

我在她前臂触摸，寻找患肌。她左手的外展拇长肌、伸拇短肌，两只手的掌长肌、桡侧屈腕肌、尺侧屈腕肌都是患肌。我给她解释肌肉劳损、患肌致病原理，提醒她不要长时间使用手机，然后把她的患肌逐一松开。

沙姐姐开心说：「我之前试了那么多物理治疗、针灸、跌打、敷药、按摩、拉筋，也吃过止痛消炎药，真的没有这次那么速效爽快，疼痛和痺感都大大减轻了！」（完）