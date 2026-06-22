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低头族的颈膊痛｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介绍内丹气功修炼及神奇兼速效的浮针医学
49分鐘前
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生活 专栏
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手机的应用愈是普及，肩颈膊痛病人就愈来愈多。这不仅仅是中年人常患的痛症，小童喜欢打机，玩个不停，小学未毕业就患上肩颈痛；老年人为打发时间，拿着手机看电影，一看就几小时，年长骨头退化之余，再低头追看连续剧，那有不出现肩颈痛的道理！

低头过久  缺血则痛

低头看手机的后果是颈椎弧度消失变直，肌肉因持续拉长而缺血绷紧，建议每半小时抽出三分钟，离开现场，活动一下颈部肌肉，或可避过一场痛症灾难。这个道理很简单，当我们持续使用肌肉，肌肉会缺血缺氧绷紧；肌肉绷紧的后果，不仅仅是肌肉本身出现疼痛，而且会压到神经、血管或脏腑，继发二次病痛，后者称「肌肉后病痛」，可以好严重。

浮针医学称绷紧肌肉为「患肌」。当患肌出现而又必须使用，应力导致疼痛。浮针松开患肌，应力消失，疼痛马上消失。肌肉回复正常松弛状态后，下面的神经、血管或脏腑不再受压，「肌肉后病痛」也随之消失。

肌肉痛  诱发其他疾病

低头族的患肌，造成「肌肉后病痛」是常见的。压到椎动脉、颈总动脉，会导致上脑血供不足，继发二次病痛，例如头晕、头痛、眼蒙、听力降低、耳鸣等等。颈部神经受压，则会导致麻痺，麻痺感可能下传手指。

47岁的日本人安生先生，因工作关系，终日埋头苦干，不停用手机，导致右侧肩颈痛。他有多年肩颈痛病史，由于不太严重，所以没有认真处理；但近日工作繁忙，一个月前肩颈痛加剧，早上醒来特别严重。

「哪里痛？」

他把头微转左，用手覆盖着右侧肩颈。

「You’ve got the pain when you turn left？」（你转颈痛吗？）

「I think it is not pain. It is heavy ！ 」（那不是痛，是「重」！）

我请他用手指指出那里最「重」。他指着肩胛骨内上角，表示昂头明显。这个位置是肩颈痛常见位置。安生先生没有手指麻痺，也没有头晕，未发展至「肌肉后病痛」，那只是典型的肩颈痛症。

我用浮针松开他的肩胛提肌、头夹肌和上斜方肌，处理后问他感觉如何。他开心地回答那「重」感消失了。（完）

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