逃过颈椎劫，却遇腰椎难？｜急性腰肌劳损与「动态平衡」的启示｜潘伟杰医生

患者孔女士是一位50多岁的会计师。过去因长期伏案工作而患上颈椎椎间盘突出，随后改变工作型态，于办公期间改采持续站立姿势达多月。某日孔女士于俯身拾取文件时，突发腰部疼痛，随后症状显著加剧，疼痛范围扩展至背部与臀部，导致活动能力严重受限。患者居家卧床休息数日后症状未见缓解，于平躺、坐姿及站立时皆伴随剧烈疼痛，遂前来就诊。





临床检查发现孔女士腰椎呈现显著之功能性侧弯（主要肇因于腰部周边肌群强烈痉挛所致）。腰椎活动度（ROM）大幅受限，轻微之屈伸或旋转动作即诱发疼痛。触诊发现骶髂关节（Sacroiliac joint）、左侧腰方肌（Quadratus lumborum）下段及胸最长肌（Longissimus thoracis）下段出现肿胀与微热现象，而神经学检查结果为阴性。综合上述临床表征，初步诊断为急性腰肌劳损（Acute Lumbar Muscle Strain）。





急性腰肌劳损多因腰部肌肉或肌筋膜遭受突发性损伤所致。临床表现除局部肌群与筋膜疼痛外，痛觉可自下肋骨缘延伸至臀部，甚至出现放射至下肢的转移痛。在临床诊断上，需排除其他结构性病变，如椎间盘病变（突出或退化）、脊椎滑脱与椎管狭窄。此外，必须常规评估「红旗警号」（Red Flags），询问患者是否曾有癌症病史、不明原因体重减轻、免疫抑制、发烧、创伤，以及尿潴留或大小便失禁等症状，以排除马尾症候群（Cauda Equina Syndrome）、骨折或恶性肿瘤等严重病理情况。同时，需评估患者之职业、近期负重史及工作环境，以制定预防复发计划。若无上述「红旗警号」且疼痛未超过六周，一般无需安排常规影像学检查（如X光）。





针对孔女士的情况，我们施以轻剂量之腰椎关节松动术（Joint Mobilization），并针对骶髂关节、腰方肌与胸最长肌之激痛点进行针灸，以缓解肌肉痉挛。此外，处方短期非类固醇消炎止痛药（NSAIDs）可以控制发炎反应，并建议局部短暂冰敷。期间孔女士需避免受伤后长期卧床，建议在可耐受范围内保持适度活动，以促进组织康复。于后续覆诊及复健阶段，建议她进行针对性之疗愈运动，包括腰椎、髋关节与大腿肌群之伸展，以及能提升脊椎稳定性之核心肌群强化训练。





本案例提醒大家，过度延长单一姿势（如久站或久坐）且缺乏适度伸展，为引发肌肉骨骼病变之危险因素。针对孔女士的工作情况，建议她避免单一之长期站立或久坐，应视情况交替姿势；每维持同一姿势逾30分钟，应进行腰、颈、肩及下肢之伸展。此外，临床上应持续指导正确之站、坐姿与搬运重物之生物力学技巧，并建议改善工作环境之设备配置，以维持脊椎之动态平衡。





(注：关于肌肉骨骼痛症之红旗警号详细资讯，可参阅嘉荟医疗YT频道的相关内容。)