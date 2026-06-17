生活｜购买家用保健仪器要小心

市面有不少专售保健仪器产品的店铺，不少已经营多年，有分店，稳打稳扎拥有不错的口碑。

朋友最近验出尿酸高，于是去了其中一家看看有什么合适的家用仪器，这店她已光顾多年，家中的血压计也是在此购买。店员听得是关注尿酸，便推荐一款五百多元的仪器，要自行刺指头取血，连机有三种不同的试纸，可分别量度尿酸、血糖、胆固醇。

为了让她具体掌握用法，店员为她试测一次尿酸。先把一张试纸放进机里，然后在她指头刺出一滴血，滴到试纸上，按理仪器很快便会显示读数，但结果等了一会，显示出来的是Lo。即是什么？尿酸低（Low）？咁正？但店员并非这样解读，而是说：「我都未见过。」

于是再试一次，又在另一指头刺出一滴血，这次显示到读数了，朋友便付钱把机带回家。当晚，最近验出胆固醇超标，开始服降胆固醇药的丈夫，试用该仪器来验胆固醇，但左手一滴血，右手一滴血，两次结果竟都是Lo。夫妇俩细看说明书，才知原来Lo是代表有问题，说明书上写明若Lo就要验多次，连续两次Lo就要把机拿回销售店铺。

吓？朋友夫妇心想，这不是量血压，也不是探热，而是每次都要刺一滴血出来的！若经常都出现Lo，点搞？而且，下午店员说「我都未见过Lo」，而没有讲解Lo代表什么，也令人失去信心。进一步说，也令人质疑该仪器本身的可靠程度；退一步说，即使店铺肯换机，难道朋友夫妇还要在充满质疑之下一滴滴血的刺出来？所以最终结果只有一个：退款。虽然退款顺利，但也够伤的，因此大家购买这些仪器时，记紧试清楚问清楚，店员讲解不清就千万别买。