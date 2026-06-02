ESG离不开个人行止与中国智慧

随著ESG（Environmental环境、Social社会、Governance管治）体系加快成为国际上企业行为的规范，它被视为可持续发展的新模式，也是经济上影响投融资及合规要求的核心机制，更是企业识别与应对环境问题、供应链运行风险等等的关键战略工具。由于其对包括全球上市大型企业的指标性要求，在全球的企业生态环境中必然牵动大大小小的企业，逐渐形成将来所有企业发展的新格局，预计当国际社会就ESG方面将取得更大共识并全面规范时，大部分企业都会被全面纳入，有前瞻性的企业及敏锐度高的管理者必须及早作出部署。

当全球经济正在进行结构性转变，有一个更深层次问题需要思考：作为组成社会的基本分子 —— 个人，还可以置身于ESG的大潮之外？好多人觉得 ESG 是大型公司的合规问题。事实上，企业和个人本身就是个共生关系。企业之所以要追求绿色生产，甚至去审查整条供应链的碳排放，终极目标是要服务消费端的个人。如果一方面要求企业做道德模范，另一方面个人就容许过度浪费、漠视社会责任、缺乏道德约束，根本无可能达致真正的可持续发展。企业和个人必须同步，要以企业的ESG推动个人行为建立新范式，形成可持续的价值观及和行为指引。

要将 ESG 延伸到个人，要有清晰的对接。首先是 E（环境）。在企业层面，讲的是资源管理、碳足迹、能耗效益、生态保护。换作个人，对接的是我们的生产与消费态度。每个人都是微型生产者和消费者。套用企业的「循环经济」概念，个人 在E的实践，是将「买、用、弃」的行为，引导到「适量、重用、修补」的循环模式。买东西不单只看价钱，还要看它的可持续性，背后是否付出不恰当的环境代价；日常出行不止看方便，可以计算一下碳足迹。个人的 E是一种对地球资源的尊重、人与自然的一种平衡。

再看 S（社会）。企业的 核心是社群关系和多元包容。落实到个人，就是「人际伦理与社会态度」。在这个生活碎片化、网络生态失序、言论极端化的互联网AI年代，个人的 S 体现在如何对待身边的人和事。你有否尊重不同性别、背景、种族、阶层、意见？你有否对弱势社群保持同理心？甚至在网络世界，你留言是在发送什么能量？或是纯粹发泄破坏？将企业的多元包容套到个人，就是学会在日常生活中不带偏见地沟通，主动与社区互动，将自己看作社会网络中一个有责任的分子。

关于 G（管治），它包含对E和S的责任及义务。个人的 G其实就是自我管理、约束和规范。一个缺乏良好管治的人，生活作息混乱、财务不稳健、做事缺乏诚信、忽视他人利益，甚至对社会做成损害。个人 的G要求建立一套内部自我审计机制。身处资讯爆炸、网络真假难分的时代，你如何去管理接收和传播资讯的行为？有无做到诚实守正？没有管治能力的话，E 和 S 都只会变成空话。

ESG在中国传统文化中存在已久。我国诸子百家的思想简直就是ESG的最佳营养。儒家思想完美对接了 S 与 G。儒家讲「克己复礼」、「吾日三省吾身」、「见利思义，见危授命」，这不就是最的个人管治吗？「己所不欲，勿施于人」更是人际关系与社会伦理的黄金法则。儒家由「修身」开始，再推及「齐家、治国、平天下」，这种由内而外、由个人推及集体的路径，解释了为什么企业 ESG 必须要由个人 的ESG实践作为基础。当每个人都懂得修身、懂得对社会承担责任，ESG自然水到渠成。

道家则为 E 提供了最高境界的哲学支撑。老子讲「人法地，地法天，天法道，道法自然」，庄子讲「天地与我并生，而万物与我为一」。这种天人合一、顺应自然规律的宇宙观，超越了西方近现代那种「人类主宰自然、出了问题再去修补」的功利环保主义。道家提倡的「知足不辱，知止不殆」，直接指出了现代消费主义的病灶。个人 ESG 里的 E，最高层次不是为了应付法规去减碳，而是像道家一样，回归到一种与万物共生共存、不盲目掠夺的智慧、对大自然予以尊重。

墨家的「兼爱、非攻、节用」，则是 S 与 E 的实践。墨子反对奢侈浪费，这与现代反对过度消费、讲求资源效益的 E 完全一致；而「兼爱」打破了国界种族，关怀全天下的福祉，建立人类命运共同体，这不就是最极致的多元包容与社群关怀吗？

法家在 G的层面，提供的「奉法者强则国强」给了我们极大启示。讲求的是规章、制度、奖罚、客观标准。管治不能只靠一时热情，而是要订立清晰的行为原则与底线。这种理性的制度化建设，是确保 ESG 可持续的铁律。

当我们将这套融合现代观念与古人智慧的 ESG建立起来，就会寻找到不少解决全球结构性问题的方向。面对极端气候、供应链不稳和通胀压力，透过「减法」摆脱了消费主义的奴役，减少对非必要物质的依赖，实质地减轻地球的负担；AI爆发、网上诈骗与资讯污染严重。有管治能力的人，会对科技抱持审慎态度，不随意转发未经证实的消息，不利用科技去霸凌或作恶，在数字世界中保持清醒；贫富悬殊加剧、全球地缘政治紧张，导致社会高度撕裂，要懂得运用同理心与多元包容去与不同政见、不同阶层的人沟通，用善意及智慧去修补社会安全网的破损。ESG 是从底层逻辑上将个人变成一个稳定社会、保护环境的积极分子来发挥力量，制度和人并重，相辅相成，缺一不可！

ESG 绝对不应只属于企业。只有当ESG能延伸到每一个人身上，转化为个人行为的新范式，可持续发展才拥有真正的生命力。透过将 ESG 的精神与个人行为对接，同时注入中国传统智慧，就有可能重塑一套全球性的行为规范。个人的 ESG不是一件遥远的事，而是从大家的每一个选择、每一句说话、每一次消费开始。

黄炳逢

香港内地经贸协会会长