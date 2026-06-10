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生活 | 北上就医要考虑覆诊难

谢志荣 前线医疗手记
谢志荣 前线医疗手记
谢志荣，30年经验健康版编辑
4小時前
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生活 专栏
內容

我至今未试过北上就医，但身边朋友就很多，有誉，也有毁。其中有两点近期较多朋友讲及，不妨分享一下：

部分收费开始和香港看齐

以香港人较多为之北上的「睇牙」为例，早期传得很便宜，甚至只是香港的十分一！但最近有朋友，到深圳其中一家大型牙科医院淁受治疗，首先替他洗牙，只收二百多元，确是平靓正；但跟著就指出他有部分牙齿需修补，建议先行修补再做其他。

朋友听到价钱，心下打了个突，但当时情势，要拒绝又很尴尬，于是唯有同意。结果这次补牙，被收了七千二百元，而且是人民币，而且还未开始他本来要接受的治疗。这收费无论如何不算便宜，至少也是香港级数了。

覆诊十分不便

并非所有病都可以一次过解决，北上一次容易，但若情况是需要多次覆诊，就变成很大压力了。有朋友更因两地公众假期的差异，误约了香港红假北上覆诊，结果覆诊半个钟，回程却在关口排队逾两个钟！

所以，建议大家考虑北上就医时，要同时考虑覆诊的问题，以免拖著一条尾巴，覆诊又不是，不覆诊又不是。

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