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生活 | 讲解药物副作用需仔细

谢志荣 前线医疗手记
谢志荣 前线医疗手记
谢志荣，30年经验健康版编辑
3小時前
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生活 专栏
內容

最近听说了一个关于药物副作用的案例，相信绝不是单一事件。

事缘一位中年女士本身有高血压，由医生处方一种血压药，服食多年，血压还算平稳。但最近短时间内有两次脚掌疼痛，第一次以为是关节炎，又以为和走路太多或无意中踢伤有关，但第二次就起了疑心，终于验血证实是痛风发作。

过往从未有过痛风的她，大惑不解。正好要见向她处方血压药的医生，细问之下，原来该种血压药是有可能引致「高尿酸」的副作用，因此建议她改服另一种血压药。

女士心想：大佬，有机会有这副作用，你开药时又唔讲？

但故事还未完。医生处方另一只血压药之余，也处方了降尿酸药。她回家一一按指示服食，两日之后，脚掌竟痛得更厉害！她本已计划了去旅行，行程逼近，自然十分焦虑，痛成这样怎么去旅行啊？上网一查，赫然发觉原来在严重发作时服食降尿酸药的初期，由于要溶解和排走积聚的尿酸，是会引起更剧烈的疼痛的！

同一感觉：大佬，你开药时又唔讲？

「其实他是一个不错的医生，有经验，我急性发作入院他也肯即来，没特别收取昂贵费用，可是原来每种药都可能有副作用，应该讲清楚我知嘛，唔使我咁焦虑。」她慨叹说。

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