当「无可逆转」遇上「可塑性」｜手部退化性关节炎减缓退化策略｜潘伟杰医生

杨女士是一位五十多岁的销售经理，其三十多年的职业生涯需要长期运用上肢及手指提取货物。近年来，她发觉手指前段开始出现变形、僵硬和疼痛，情况严重至影响夜间睡眠。她曾向专科门诊求医，检查和化验后，医生诊断为退化性关节炎，并指出这是一个持续且无法逆转的过程，除了建议她继续进行手部伸展运动、减少能加速手部劳损的动作和处方消炎止痛药之外，并无其他治疗方案。杨女士对诊断感到无奈，因而前来寻求诊治。





检查发现其双手除了拇指外，其余四指的远端指间关节均有变形且无法完全伸直的情况。手部退化性关节炎是因长年累月的关节劳损所引致。其成因除了关节自然老化、关节液分泌减少及软骨磨损变薄外，不正确的姿势和活动模式，例如长期以手指携带过重物件，亦会对关节造成过度压力，加速磨损，从而引起疼痛、红肿、发热和关节僵硬等征状。若关节长期处于发炎状态，患者会因疼痛而减少活动，可能引致肌肉萎缩和无力，最终或会导致永久性的关节变形。











面对「退化已经发生」的现实，治疗的方针除了防止情况继续恶化，更重要的目标是寻找病人本具的疗愈资源和重建患者的信心。经过沟通，杨女士表达了积极的治疗意愿，并相信自己的状况能够透过适当处理得到改善。故此，治疗策略是制定了结合针灸、手部伸展与强化运动的综合方案。当中加入了「熊氏易筋经」，因为这套功法包含大量的上肢伸展与强化动作，能同时锻炼肩、胸、背的相关肌群，有助改善手部的整体血液循环。此外，我们也给予她日常活动上的具体建议，例如在疼痛发作时，应善用其经理的职务之便，适时请同事协助处理需重复抓取货物的工作。同时，也提醒她应注意作息，在手部持续工作约三十分钟后，便应休息五分钟，让关节得以放松。整个康复策略亦辅以其他轻剂量的负重运动和耐力锻炼，以减缓退化的进程。











经过约四至六次的持续治疗后，杨女士的状况获得改善。她的手指疼痛大幅减轻，以视觉类比量表（Visual Analogue Scale, VAS）评估，疼痛指数由初诊的六分降至第四次覆诊时的两分，并稳定地维持在低水平。此外，她恢复了安稳的睡眠。在后续近一年的追踪期间，配合持续的伸展与强化运动，她的关节退化没有明显恶化的迹象。尽管偶尔仍有轻微疼痛，但她已能继续工作，整体生活品质得到了提升。





《道德经》第七十六章有云：「人之生也柔弱，其死也坚强。故坚强者死之徒，柔弱者生之徒。」这段话不仅是对生命现象的深刻洞察，也为治疗方向提供了启示。不论是僵硬的关节，还是一个看似无可逆转的诊断，在其必然性（刚）当中也隐藏著可塑性（柔）。若我们能在治疗方案中抱持刚中有柔的思维，寻找善巧方便，为困境容许一些转圜的余地，生命的道路或许就能以另一种方式柔顺地持续下去。



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