Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

当「无可逆转」遇上「可塑性」｜手部退化性关节炎减缓退化策略｜潘伟杰医生

潘伟杰医生
潘伟杰医生
走进我们的中西诊疗室
8小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

杨女士是一位五十多岁的销售经理，其三十多年的职业生涯需要长期运用上肢及手指提取货物。近年来，她发觉手指前段开始出现变形、僵硬和疼痛，情况严重至影响夜间睡眠。她曾向专科门诊求医，检查和化验后，医生诊断为退化性关节炎，并指出这是一个持续且无法逆转的过程，除了建议她继续进行手部伸展运动、减少能加速手部劳损的动作和处方消炎止痛药之外，并无其他治疗方案。杨女士对诊断感到无奈，因而前来寻求诊治。

检查发现其双手除了拇指外，其余四指的远端指间关节均有变形且无法完全伸直的情况。手部退化性关节炎是因长年累月的关节劳损所引致。其成因除了关节自然老化、关节液分泌减少及软骨磨损变薄外，不正确的姿势和活动模式，例如长期以手指携带过重物件，亦会对关节造成过度压力，加速磨损，从而引起疼痛、红肿、发热和关节僵硬等征状。若关节长期处于发炎状态，患者会因疼痛而减少活动，可能引致肌肉萎缩和无力，最终或会导致永久性的关节变形。



面对「退化已经发生」的现实，治疗的方针除了防止情况继续恶化，更重要的目标是寻找病人本具的疗愈资源和重建患者的信心。经过沟通，杨女士表达了积极的治疗意愿，并相信自己的状况能够透过适当处理得到改善。故此，治疗策略是制定了结合针灸、手部伸展与强化运动的综合方案。当中加入了「熊氏易筋经」，因为这套功法包含大量的上肢伸展与强化动作，能同时锻炼肩、胸、背的相关肌群，有助改善手部的整体血液循环。此外，我们也给予她日常活动上的具体建议，例如在疼痛发作时，应善用其经理的职务之便，适时请同事协助处理需重复抓取货物的工作。同时，也提醒她应注意作息，在手部持续工作约三十分钟后，便应休息五分钟，让关节得以放松。整个康复策略亦辅以其他轻剂量的负重运动和耐力锻炼，以减缓退化的进程。



经过约四至六次的持续治疗后，杨女士的状况获得改善。她的手指疼痛大幅减轻，以视觉类比量表（Visual Analogue Scale, VAS）评估，疼痛指数由初诊的六分降至第四次覆诊时的两分，并稳定地维持在低水平。此外，她恢复了安稳的睡眠。在后续近一年的追踪期间，配合持续的伸展与强化运动，她的关节退化没有明显恶化的迹象。尽管偶尔仍有轻微疼痛，但她已能继续工作，整体生活品质得到了提升。

《道德经》第七十六章有云：「人之生也柔弱，其死也坚强。故坚强者死之徒，柔弱者生之徒。」这段话不仅是对生命现象的深刻洞察，也为治疗方向提供了启示。不论是僵硬的关节，还是一个看似无可逆转的诊断，在其必然性（刚）当中也隐藏著可塑性（柔）。若我们能在治疗方案中抱持刚中有柔的思维，寻找善巧方便，为困境容许一些转圜的余地，生命的道路或许就能以另一种方式柔顺地持续下去。

(关于防止或舒缓手部退化性关节炎的疗愈运动之详情，请参看 嘉荟医疗 YT频道)

最Hit
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
12小時前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
5小時前
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
14小時前
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
11小時前
拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚｜Juicy叮
拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚｜Juicy叮
时事热话
8小時前
罗便臣道火警｜昏迷3男女危殆 单位有吸毒工具 大门被梳化阻挡
02:09
罗便臣道火警｜64岁男住户及两内地女危殆 单位有冰壶 梳化挡大门
突发
2小時前
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
影视圈
2026-05-29 19:49 HKT
莫氏鸡煲︱老板靠流量清还债务 「计划三年后退休」
莫氏鸡煲︱老板靠流量清还债务 「计划三年后退休」
即时中国
5小時前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
22小時前
方嘉柏为城城黄婉曼赢第四口孖宝？
方嘉柏为城城黄婉曼赢第四口孖宝？
马圈快讯
7小時前
更多文章
从「动能生阳」到持续迈步｜严重脊柱退化患者的低剂量疗愈运动策略 | 潘伟杰医生
在临床实践中，我们经常会遇到充满挑战的案例，八十多岁的梁女士便是其中之一。她患有肾衰竭数年，每周需接受两次洗肾治疗；近年来更饱受严重的脊柱退化与骨质疏松引发的腰椎塌陷性骨折所苦。初诊时，她无奈地诉说著
2026-05-21 12:00 HKT
潘伟杰医生