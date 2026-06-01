踢波跣脚引致足底筋膜炎

足底筋膜炎是常见的痛症，大多因为行山过劳或跑步过多所致。患者足跟底中央或偏内侧有压痛，晨早起床落地第一步明显，活动后舒缓。

这个痛症除了劳损，还有意外扭伤。

卢生指着右脚跟底部说：「这里痛。」

「痛多久了？」

「两个月。踢波飞身冲前，跣脚，右脚跟就伤了。」

他示范当时双脚右直、左弓的姿势。

「嗯，现在行路痛吗？」

「痛呀，久坐起身也会痛。」

「你可否试行两步看看？」

他依吩咐走了几步。「痛呀！」

「那你有看医生吗？」

「试过一两次跌打敷药捽药酒，跟住自己也捽药酒和按摩等。」

「你在痛点大力捽吗？」

「系。」

我在他小腿内侧，从脚踝骨往上摸，他足跟对上

的小腿肌肉屈趾长肌明显绷紧，相信是跣脚时造成的。

第一现场是元凶 第二现场是痛点

「你不要在足跟底部推拿或捽药，哪只是第二现场。小腿肌肉绷紧位置是第一现场，才是引致你足跟底疼痛的第一因。绷紧肌肉叫患肌，我们要处理的是那块患肌，当患肌松开，下面足跟底疼痛自然消失。」

我在他小腿内侧扎上浮针，针尖对准屈趾长肌的绷紧部位，通过一轮「扫散」和「再灌注」，我请卢生再走几步。

「你现在感觉如何？」

「痛感好似减轻了。」

「如果刚才痛10分，现在痛几分？」

「大概4分吧。」

「好，你明天再来吗？」

「可以。」

「你留意明天早晨落床踏地的痛感有否改善。」

「好。」

翌日覆诊，卢生高兴地说：「今早感觉好多了，足底的痛感明显减轻。」

「那就好，今天给你巩固。」

「昨天没有告诉你，其实我还有足跟后侧疼痛五个月。」

「是吗？哪个位置？」

他用手指指着足跟后侧对上4cm位置。

「啊，这里是阿基里斯跟腱炎！」

「5个月了，两只脚都有同样的痛。」

我在他两条小腿后外侧各补上一针，处理阿基里斯腱上的腓肠肌患肌，叫他再走几步和提踵。「你现在感觉好些吗？」

「两个位置都好了。底部的疼痛基本消失，足跟痛也减轻，10分变3分吧。」（完）