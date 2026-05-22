逆转时光的新宠儿：解构 NMN 对皮肤的真实影响｜麦凯婷医生

在医学美容领域，抗衰老的技术日新月异。近年来，NMN（烟酰胺单核苷酸）成为了热门话题，不少求美者在诊间都会询问，这种被誉为「长生不老药」的成分，是否真的能让皮肤重拾年轻、逆转下垂？

要回答这个问题，我们首先要理解 NMN 的运作机制。NMN 进入人体后会转化为 NAD+，这是一种辅酶，负责修复受损 DNA 并支撑细胞的能量代谢。随著年龄增长，体内的 NAD+ 水平会大幅下降，导致细胞修复能力减弱，这正是皮肤老化、失去光泽的根源之一。

针对皮肤质素的改善，NMN 确实展现了潜力。研究显示，提升 NAD+ 水平有助于增强纤维母细胞的活性，而这些细胞正是制造胶原蛋白与弹性纤维的关键。当细胞能量充沛时，它们能更有效地合成胶原蛋白，从而改善皮肤的厚度与弹性。在视觉上，这确实能令皮肤显得更饱满，并在一定程度上缓解初期的细纹。

下垂问题非NMN能逆转

然而，对于读者关心的「减少下垂」问题，我们必须抱持科学的审慎态度。严重的面部下垂往往涉及筋膜层（SMAS）的松弛以及脂肪垫的位移，这并非单靠补充 NMN 就能彻底逆转。NMN 更多是扮演著「地基维护者」的角色，优化皮肤底层质素，若要明显提升轮廓，仍需结合仪器治疗或针剂注射。例如HIFU、单极射频、胶原种子针、透明质酸填充等等。

关于 NMN 应该外用还是内服，两者在作用路径上大相迳庭。内服 NMN 主要是系统性的，透过血液循环提升全身器官的 NAD+ 水平，从内而外改善代谢与细胞修复；外用涂抹则更倾向于局部保护。

外用浓度非越高越好

外用 NMN 的主要优势在于修复皮肤屏障，对抗因紫外线（UV）引起的氧化损伤。浓度方面，目前市场上有效的护肤品浓度多介乎 0.1% 至 0.5% 之间，并非愈高愈好，过高的浓度反而可能引发皮肤敏感，选择配方平衡的产品比追求单一高浓度数字更为重要。

至于开始使用的年龄，这是一个常见的迷思。从生理角度看，人体内的 NAD+ 水平通常在 30 岁以后才开始显著下降，因此 20 多岁的年轻人其实体内储备充足，此时服用 NMN 的边际效益并不高，甚至可以说是太早了。

对于 20 岁出头的年轻人，抗衰老的重心应放在防晒、保湿及规律作息，而非依赖昂贵的补充剂。抗衰老并非愈早愈好，而是应在「需要」时才精准介入。一般而言，35 岁以上、开始感受到体力下降或皮肤自我修复变慢的人群，服用 NMN 的体感效果会更为明显。

总括而言，NMN可视为长期皮肤健康管理的一环，而非即时见效的特效药。在选择相关产品前，不妨先咨询专业医生的意见，根据个人的肤质与年龄需求，制定最合适的抗衰老策略。