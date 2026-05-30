日常生活的痛症，往往是我们不知不觉造成的。香港人生活繁忙，上一代为求生计，工作劳累，体力透支；这一代闲来无事，终日打机，或沉溺于电脑。不论你是忙碌工作，还是沉迷打机，都要提醒自己，不要久坐、久站。

姿势不正确，或者持续一个姿势太长时间，我们身体最先受伤的是肌肉。肌肉长时间拉长或缩短，都会造成肌肉缺血缺氧，肌肉就会绷紧、痉挛。转换姿势可以令肌肉暂时放松，让血液流动灌注，使肌肉回复正常松柔状态，避免一场可以非常严重的病痛灾难。

久坐后站不起来

48岁的基哥撑着手杖，苦不堪言地诉说病情。

「三天前我突发性腰痛，非常厉害，不能弯身。」基哥摸着腰骶部说。

「最痛是腰，第二痛屁股！」

「怎弄伤的？」

「我和儿子坐着玩游戏机，一玩就一个多小时，跟着站不起来，有些抽筋感觉……跟着这两天又针灸又按摩，效果不明显。」

「你现在弯腰看看？」

他好不容易弯了一点点，就叫着不能再弯了。

「转腰呢？」

「还可以。」

「挺腰呢？」

「没问题。」

「走两步？」

「慢慢行路还可以，要用手杖帮忙。」

「可以提膝吗？」「可以，但感觉扯住。」

我请基哥上床触摸患肌。他太太扶他上床。他腰骶弧度消失，竖脊肌、多裂肌、髂腰肌、臀大肌都是患肌。

腰椎弧度消失

「你腰椎弧度消失，久坐很容易受伤的。以后要留意姿势，也不要太长时间坐着不动。」我用浮针逐一松开腰臀绷紧的肌肉，然后请他仰卧处理腰大肌。

最后请他落地走走。

「行路好多了。」

「嗯，你试试弯腰？」

「可以弯多了。」

基哥翌日覆诊，开心地说：「昨天一次浮针，好了七八成！」

「那就好了。」

「我还有三日，同仔仔日本旅行，老婆话不如取消。你认为我可以去吗？」

「好勉强，浮针虽然速效，但你今次痛得要命……」

一共五次连日治疗之后，他们果真去旅行。

一星期后，基哥来电：「约时间诊症。」

「好，你还需治疗的。」

「不，我腰痛完全好了，谢谢你！我帮团友预约的。」（完）