慢性肾衰还伴高尿酸，到底要不要降尿酸？别盲目吃药，也别硬扛！

核心导读：慢性肾衰竭患者肾功能本就受损，又查出尿酸升高，到底是“放任不管”还是“立刻吃药”？临床中很多肾友纠结不已：怕降尿酸药伤肾，又怕高尿酸进一步毁肾，这篇文章结合肾病诊疗共识，把治疗原则、适用情况、禁忌以及温和的中医药调理都讲得明明白白，帮肾友找准调理方向。

一、先搞懂：慢性肾衰+高尿酸，是“互相伤害”的恶性循环

正常情况下，人体产生的尿酸大部分通过肾脏随尿液排出，少部分通过肠道代谢。而慢性肾衰竭患者，肾小球滤过功能下降，尿酸排泄通道本身就受阻，很容易出现血尿酸升高；反过来，持续偏高的尿酸，会形成尿酸盐结晶，沉积在肾脏实质、肾小管内，直接损伤肾单位，加重肾脏纤维化，让肾衰进展速度加快，还可能诱发痛风性肾病、肾结石、急性肾损伤，形成“肾衰→尿酸高→更严重肾衰”的恶性循环。

除此之外，高尿酸还会加重肾衰患者的高血压、心血管并发症风险，而心血管问题恰恰是慢性肾衰患者最主要的死亡原因之一。所以，慢性肾衰合并高尿酸，绝对不是“无关紧要”的指标异常，也不是“所有患者都必须立刻吃药”，核心是分情况、分阶段精准处理，西医规范治疗搭配温和调理，效果更稳妥。

二、关键结论：慢性肾衰患者，这3种情况必须降尿酸治疗

结合《中国慢性肾脏病患者高尿酸血症诊治专家共识》，针对慢性肾衰（CKD3期及以上，也就是肾小球滤过率＜60ml/min）合并高尿酸血症的患者，不是看尿酸数值单一超标就用药，而是结合症状、并发症和尿酸水准综合判断，符合以下任一情况，建议启动规范降尿酸治疗：

1.有痛风发作史，或目前有痛风症状

只要既往确诊过痛风，哪怕是轻微的关节红肿、疼痛，或是目前处于痛风间歇期，只要合并慢性肾衰，必须长期规范降尿酸。因为痛风发作本身会诱发肾脏急性炎症，反复痛风对肾脏的损伤是不可逆的，这类患者降尿酸是首要任务，不能拖延。

2.血尿酸持续显著升高，远超临界值

对于没有痛风发作史的肾友，一般建议血尿酸控制目标＜420μmol/L；如果经过严格的生活方式干预1-3个月后，血尿酸仍持续＞480μmol/L，建议启动药物治疗。尤其是CKD4-5期（重度肾衰、尿毒症前期）患者，尿酸排泄能力极差，轻微升高就容易沉积伤肾，需更早干预。

如果已经出现尿酸盐结晶沉积、尿酸性肾结石，或是合并难以控制的高血压、心力衰竭、动脉硬化等并发症，高尿酸会直接加重病情，必须通过降尿酸治疗减少并发症风险，保护剩余肾功能。

三、这些情况，可先不吃药，严格生活方式干预即可

不是所有肾衰合并高尿酸的患者都需要吃药，部分轻症患者，通过纯生活方式干预就能把尿酸控制在安全范围，避免药物加重肾脏负担，这类情况优先保守调理：

慢性肾衰早期（CKD1-2期），肾功能轻度受损，血尿酸＜480μmol/L；无任何痛风发作史、无肾结石、无心血管并发症；尿酸升高是短期饮食不当、脱水、药物等诱因导致，去除诱因后可快速恢复。

这类患者无需急着用药，重点做好低嘌呤饮食、多喝水、控体重、戒酒、避免伤肾诱因，定期复查尿酸和肾功能即可，也可搭配温和中医药辅助调理，改善体质代谢。

四、肾衰患者降尿酸，最容易踩的3个坑，千万别犯

坑1：觉得“是药三分毒”，宁愿尿酸高也不吃药

很多肾友怕降尿酸药损伤肾脏，宁可硬扛也不吃药，这是极端错误的。相比药物的轻微副作用，持续高尿酸对肾脏的侵蚀性损伤要严重百倍，只要在医生指导下选对药物、调整剂量，降尿酸药对肾衰患者是安全的，反而能保护剩余肾功能。

坑2：擅自吃强效降尿酸药，不监测肾功能

慢性肾衰患者肾功能不全，药物代谢排泄慢，普通降尿酸药的剂量不能按正常人服用，尤其是别嘌醇、非布司他、苯溴马隆等常用药，必须根据肾小球滤过率调整剂量，严禁自行买药、加量，否则容易引发药物蓄积中毒，加重肾损伤，甚至诱发过敏、肝损伤。

坑3：尿酸降下来就立刻停药，不维持治疗

高尿酸属于慢性代谢问题，肾衰患者肾功能无法恢复正常，尿酸很难自行稳定，停药后极易反弹。即使用药后尿酸达标，也需要在医生指导下逐渐减至维持量，长期控制，避免尿酸反复波动伤肾。

五、肾衰患者降尿酸，药物选择和日常管理要点

1. 药物选择：优先选对肾友好的类型

慢性肾衰患者降尿酸，如果肾小球滤过率低于30ml/min，则禁止使用强效排尿酸药，如苯溴马隆等。药物可选用非布司他等，并注意碱化尿液药物，服用碳酸氢钠等。令尿液pH值，维持在6.2-6.9最佳。

2. 非药物干预：贯穿全程的基础治疗

无论是否吃药，生活方式干预都是核心，肾友务必牢记：

严格低嘌呤饮食：禁食动物内脏、浓汤、火锅汤，禁止饮酒等。

适量饮水：无心衰、水肿的患者，每天饮水1500-2000ml，保证尿量，促进尿酸排泄；水肿、心衰患者需遵医嘱控制饮水量。

控糖控体重：避免高果糖饮料、甜点，果糖会加速尿酸生成。

避免伤肾诱因：禁用偏方、不明保健品，避免熬夜、过度劳累、剧烈运动。

3. 中医药温和调理：辅助护肾降尿酸，切记辨证施治

慢性肾衰伴高尿酸，在中医范畴多属于“水肿、淋证、痹证”，核心病机多为脾肾亏虚、湿浊瘀阻，肾功能受损后，体内水湿代谢失常、浊毒无法排出，进而导致尿酸升高。中医药调理以护肾健脾、利湿化浊、活血通络为核心，主打温和辅助，绝不替代西医规范治疗，尤其适合轻症肾友或西药治疗期间的体质调理，重度肾衰需严格遵专科医嘱，严禁自行用药。

六、最后总结：

有痛风史/痛风发作

是否需要降尿酸治疗：必需治疗，核心处理方式：药物+生活方式，长期维持。

尿酸＞480μmol/L，生活干预无效

是否需要降尿酸治疗：建议治疗，核心处理方式：小剂量药物，定期监测。

尿酸＜480μmol/L，无症状

是否需要降尿酸治疗：暂不治疗，核心处理方式：纯生活方式+温和中医药调理，定期复查。

CKD4-5期重度肾衰

是否需要降尿酸治疗：积极干预，核心处理方式：专科调药，严禁自行用药，谨慎中医药辅助。

肾友温馨提示：慢性肾衰合并高尿酸，没有统一的“一刀切”方案，核心是找肾内科专科医生评估，结合肾功能分期、尿酸水平、并发症情况制定方案，可搭配温和中医药辅助调理体质，既不盲目用药，也不忽视高尿酸的危害，才能最大程度保护肾功能，延缓肾衰进展。