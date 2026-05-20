踮脚尖运动致脚踝受伤｜袁康就博士

年过60的长者最好有适当运动的习惯，但不宜选择负荷太大的运动。

每个人体质不一样，运动的强度和操作方法也相对不一样。老人家尤其要注意。否则，本来对身体有正面作用的运动，倒过来就变成伤害身体的元凶。

肌肉锻炼分两种：其一是肌力的锻炼，另一是肌肉柔韧性的锻炼。年轻力壮可以尽量操练肌力；晚年保持肌肉柔韧性就可以了。

踮脚尖运动有好处

最近很多人玩踮脚尖运动。踮脚尖运动的确有其好处，也适合年长者：第一、强化肌肉，尤其锻炼那被称为「第二心脏」的比目鱼肌。第二，可以改善血液循环，预防脚水肿、静脉曲张等血液回流问题。第三，增强脚踝稳定，从而增强走路的平衡性，减少跌倒。第四，降血糖、降血压，并增加钙质，有强化骨骼的作用。

在古传八缎锦中也有类似的动作，第八式「背后七颠百病消」的做法是：双脚平肩宽站立，提踵踮脚尖，舌顶上颚，全身放松，让身体掉落地上，再提踵重复七次。这动作是让 24 节脊椎通过轻微跌荡作出调整，堪称「古代整脊」。

年近70的C女士，因为做踮脚尖运动导致右脚踝关节受伤。

操练过度致肌肉劳损

「你怎么弄伤的？」

「不太清楚，可能练习过度吧。」

「你有跟循建议练习踮脚尖吗？」

「我每天做三组，每组50次，都是跟建议做的。」

「你可以做一次给我看吗？」

C女士示范动作。她升高脚跟，在最高位置停留大约15秒，然后脚跟落地。5秒之后再升起。

「你感觉攰吗？」

「有点攰。我每次做完小腿都㾓㾓攰攰，有一两次抽筋。」

「我觉得你做太多，劳损了。」

我请C女士上床检查小腿肌肉，发觉她小腿肌肉非常绷紧，主要「患肌」是屈拇长肌。

我指著屈拇长肌给她解释：「你试摸摸这条肌肉，硬绷绷，应该是你练习次数太多所导致。」

我用浮针在她小腿背侧中段进针，针尖朝脚踝。经过一轮「扫散」和「再灌注」之后，我请她试走两步。

「你现在觉得如何？」

「好多了，起码好一半。」

（完）