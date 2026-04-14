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浮针速治湿重腰痛｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介绍内丹气功修炼及神奇兼速效的浮针医学
3小時前
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生活 专栏
內容

「病向浅中医」永远是对的，长者更要留意。即使身体一向健康的「老友记」，当病痛来袭，马上就医为上。要知道，年纪大，机能肯定随年龄衰退，一病不治，可能引致另一病冒起，无论在医疗费角度抑或长期痛苦角度去考虑，都是求医越快越好。

致病原因多种，内在因素之外，还有外因，而天气是常见外因。很多人在季节转变期间生病，最常见的是风湿。中医认为，风寒暑湿燥火六邪之中，风易走而湿难治。当湿重的日子到来，身体很自然发出讯号。

湿重致病

70岁的曾先生腰痛两星期。

「你痛在哪？」

「两侧腰眼都痛，右侧较严重，两星期了，昨晚最痛。」

「那你两星期前怎弄伤的？」

「没有特别原因，那天慢慢㾓㾓的痛出来。」

「你以前患过腰痛吗？」

「未试过！」

「久坐引致？」

「或许是，但我的工作是大厦保安，没事处理就坐着，有事便周围走，坐不定的。」

「近日湿气严重，有关系吗？」

「过去有的。湿重的日子总是㾓㾓攰攰。」

「这几天相对湿度90%，很多人风湿病发作啊！」

他弯腰、挺腰、转腰，结果是：弯腰80度右腰眼㾓痛明显，并下传臀部。挺腰、左转腰、左屈腰，也是右边腰痛明显。

我请他俯卧床上触诊。他两侧竖脊肌明显绷紧，右侧比较僵硬。右腰方肌、右多裂肌、右臀大肌都是患肌。

平时拉筋

「你右侧腰部肌肉多处绷紧，近日湿气重，你会感觉重重坠坠，你到70岁才出现痛症，算不错了。」

「我平日有做拉筋运动，平时工作又不会久坐久企……」

「对，年纪大要做些不负重的肌肉运动，保持肌肉松柔。」

我用浮针先放松他两侧竖脊肌，继而处理其余患肌。我再请他下床做弯腰等动作。

「哈，好太多了！」

「如果针前痛10分，现在痛几分？」

「不痛了！0分。」

「那你明天再来吧，肌肉有记忆，或许你回去有轻微反弹。」

翌日曾先生说：「今早反弹，有2分。」效不更方，继续浮针治疗。

第三天他说：「不痛又没反弹了，今天可否治手痛？」（完）

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